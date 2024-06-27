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Через 14 років астероїд може знищити Землю — чи готові сили планетарної оборони

27 червня 2024 22:40
71106826-7627-498b-0c48-d43c764aa700 - Лина Нестерова
Лина Нестерова
Редактор
Чи готова планетарна оборона Землі до атаки метеоритів — дослідження
Метеорит поруч із Землею. Фото: mensjournal.com
71106826-7627-498b-0c48-d43c764aa700 - Лина Нестерова
Лина Нестерова
Редактор

NASA та уряд США провели п’ять міжвідомчих настільних навчань Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise щодо протистояння космічним загрозам. Дослідники зробили висновок, що людство з ймовірністю 72% буде знищено гігантським метеоритом, навіть якщо про його прибуття буде відомо за 14 років до події.

Про це повідомила Daily Star.

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До яких сценаріїв готуються

Попри те, що в осяжному майбутньому значних загроз зіткнення з астероїдом не виявлено, такі навчання проводяться кожні два роки, щоб оцінити здатність людей підготуватися до лиха.

Під час навчань дослідники розглядали потенційні національні та глобальні відповіді на вигаданий сценарій, згідно з яким астероїд, який ніколи раніше не виявляли, мав 72% шансів вдаритися по Землі, навіть якби про його наближення знали приблизно 14 років.

 

Через 14 років астероїд може знищити Землю — чи готові сили планетарної оборони - фото 1
Фото: dailymail.co.uk

Чому людство не готове

"Процес ухвалення рішень щодо космічних місій у сценарії загрози астероїдів залишається незрозумілим. Він не був належним чином визначений ані в США, ані на міжнародному рівні", — пояснюється у звіті.

Говорячи про ключові прогалини в обороні Землі, в документі підкреслено: "Толерантність до ризику не зрозуміла. Готовність до швидкої реалізації необхідних космічних місій обмежена. Своєчасна глобальна координація обміну повідомленнями потребує налагодження. Плани ліквідації наслідків астероїдного лиха не визначені".

За інформацією NASA, на Землю в середньому вдаряється камінь розміром з футбольне поле кожні 5 000 років, а астероїд, що приводить до кінця цивілізації, — кожен мільйон років.

Раніше ми писали, що у метеориті, що впав на Землю 55 років назад, виявили позаземні білки та пил, старші за Сонце. Також розповідали, що в Австралії чоловік знайшов уламок астероїда і впродовж шести років думав, що це золотий самородок. Камінь виявився дорожчим.

космос
планета
астероїди
метеорит
небезпека
Земля

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