Готова ли планетарная оборона Земли к атаке метеоритов — исследование

Метеорит рядом с Землей. Фото: mensjournal.com

NASA и правительство США провели пять межведомственных настольных учений Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise по противостоянию космическим угрозам. Исследователи заключили, что человечество с вероятностью 72% будет уничтожено гигантским метеоритом, даже если о его прибытии будет известно за 14 лет до события.

Об этом сообщила Daily Star.

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К каким сценариям готовятся

Несмотря на то, что в обозримом будущем значительных угроз столкновения с астероидом не обнаружено, такие учения проводятся каждые два года, чтобы оценить способность людей подготовиться к бедствию.

В ходе учений исследователи рассматривали потенциальные национальные и глобальные ответы на вымышленный сценарий, согласно которому астероид, никогда ранее не проявлявший, имел 72% шансов ударить по Земле, даже если бы о его приближении знали примерно 14 лет.

Фото: dailymail.co.uk

Почему человечество не готово

"Процесс принятия решений по космическим миссиям в сценарии угрозы астероидов остается неясным. Он не был должным образом определен ни в США, ни на международном уровне", — поясняется в отчете.

Говоря о ключевых пробелах в обороне Земли, в документе подчеркнуто: "Толерантность к риску не ясна. Готовность к быстрой реализации необходимых космических миссий ограничена. Своевременная глобальная координация обмена сообщениями требует отладки. Планы ликвидации последствий астероидного бедствия не определены".

По информации NASA, на Землю в среднем ударяется камень размером с футбольное поле каждые 5 000 лет, а приводящий к концу цивилизации астероид — каждый миллион лет.

Ранее мы писали, что в метеорите, упавшем на Землю 55 лет назад, обнаружили внеземные белки и пыль старше Солнца. Также рассказывали, что в Австралии мужчина нашел обломок астероида и в течение шести лет думал, что это золотой самородок. Камень оказался дороже.