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Едгар По передрік моторошне майбутнє — ураження мозку, канібалізм, Великий вибух

26 червня 2024 05:45
1752186d-7073-4254-d9a6-3d09cb392200 - Кирило Підгірний
Едгар По передбачав майбутнє — які три моторошні події побачив письменник
Письменник Едгар Аллан По. Фото: wikipedia.org
1752186d-7073-4254-d9a6-3d09cb392200 - Кирило Підгірний

Едгара Аллана По називають батьком детективного жанру та майстром жахів. Його твори просякнуті містикою, таємничістю, глибокою психологією, скорботою, мороком та невимовним жахом, захоплюючи читачів по всьому світу навіть через майже 200 років. Проте, мало хто знає, що культовий письменник не тільки віртуозно володів словом, а й міг передбачати майбутнє. 

Які три моторошні події передрік Едгар По у своїх творах, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Grunge.

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Так, уперше про дар передбачення Едгара По заговорили у 1970-х роках, коли після його смерті минуло понад століття.  За деякі "пророцтва" американського письменника навіть почали називати візіонером, адже він писав про такі речі та відкриття, які людство пізнало через десятки років після його смерті.  

Перше передбачення Едгара По — катастрофа, страх, канібалізм 

Знаменитий роман По "Оповідь Артура Гордона Піма" 1838 року, на перший погляд, є морською пригодницькою історією з елементами хорору. Проте, саме у цьому творі письменнику вдається з моторошною точністю передбачити майбутнє вбивство.  

Так, історія розповідає нам про безбілетного пасажира Піма, який проник на китобійне судно. Впродовж довгої подорожі команда стикається з цілим шквалом екзистенційних загроз, включаючи заколот, шторми, води, заповнені акулами, і корабельну аварію.

Саме після корабельної аварії екіпаж, залишившись без їжі, змушений вдатися до канібалізму, щоб вижити. Героя, якого з'їли на човні в оповіданні По, звали Річард Паркер.

 

Едгар По передбачав майбутнє — які три моторошні події побачив письменник
Мореплавці рятуються від катастрофи. Фото: pinterest.com

У 1970-х роках автор роману "Темрява опівдні" Артур Кестлер, який цікавився паранормальними явищами, закликав людей написати йому про будь-які незрозумілі збіги, які трапилися з ними в житті. 

Одне листування, яке він отримав, було від чоловіка на ім’я Найджел Паркер. Він описав, як його двоюрідний брат помер від канібалізму приблизно через півстоліття після публікації роману Едгара По. Трагедія сталася на англійському кораблі Міньйонетт (Mignonette) 1884 року. Вражає те, що обставини були майже ідентичними. А найголовніше — його родича звали Річард Паркер. На момент смерті хлопцю було 17 років. Він приєднався до екіпажу в якості юнга.

Хтось може назвати це звичайним збігом, проте, важко не припустити, що Аллану По відкрилося майбутнє. Тим паче, що на цьому пророцтва письменника не закінчуються...

 

Як культовий письменник Едгар По передбачив три моторошні події
Екіпаж англійської яхти Mignonette. Фото: Alamy Stock 

Друге передбачення Едгара По — ураження мозку, що змінює особистість 

1840 року По написав оповідання під назвою "Ділова людина", у якому чоловік отримав черепно-мозкову травму, яка змінила його особистість.

Відповідно до New Scientist, справжній такий випадок стався через вісім років після виходу оповідання, коли залізничник отримав подібну травму та ті ж тривожні симптоми. У своєму творі По зміг описати те, що сьогодні відомо як синдром лобової частки — клінічний симптомокомплекс, що виникає переважно при двосторонньому ураженні лобових часток головного мозку.

 

Едгар По вмів передбачати майбутнє: що предрік письменник
Письменник Едгар Аллан По. Фото: pinterest.com

Третє передбачення Едгара По — Великий вибух 

Багатьом відомий факт, що теорію Великого Вибуху розробив бельгійський професор фізики Жорж Леметр. Але чи знали ви, що у своєму останньому творі "Еврика" Едгар По описав концепцію Всесвіту, яка має разючу схожість із Великим вибухом. Такі теорії з’явилися в космології лише через багато десятиліть після роботи По.

Чи володів Едгар По даром передбачення або ж лише багатою фантазією, яка через багато років стала пророчою — вирішувати вам. Але ці випадки дійсно вражають та розбурхують цікавість, як і твори великого письменника. 

Раніше ми писали, якими були передбачення Нострадамуса на 2024 високосний рік Дракона.

Також ми розповідали, що український математик розшифрував код да Вінчі, назвавши точну дату кінця світу.

письменники
катастрофа
передбачення
Едгар По

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