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Эдгар По предрек жуткое будущее — поражение мозга, каннибализм, Большой взрыв

26 июня 2024 05:45
1752186d-7073-4254-d9a6-3d09cb392200 - Кирилл Подгорный
Эдгар По предвидел будущее — какие три жуткие события увидел писатель
Писатель Эдгар Аллан По. Фото: wikipedia.org
1752186d-7073-4254-d9a6-3d09cb392200 - Кирилл Подгорный

Эдгара Аллана По называют отцом детективного жанра и мастером ужасов. Его произведения проникнуты мистикой, таинственностью, глубокой психологией, скорбью, мраком и невыразимым ужасом, увлекая читателей по всему миру даже спустя почти 200 лет. Однако мало кто знает, что культовый писатель не только виртуозно владел словом, но и мог предвидеть будущее.

Какие три жуткие события предрек Эдгар По в своих произведениях, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Grunge.

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Так, впервые о даре предсказания Эдгара По заговорили в 1970-х годах, когда после его смерти прошло более столетия. За некоторые "пророчества" американского писателя даже стали называть визионером, ведь он писал о таких вещах и открытиях, которые человечество познало через десятки лет после его смерти.

Первое предсказание Эдгара По — катастрофа, страх, каннибализм

Знаменитый роман По "Рассказ Артура Гордона Пима" 1838 года, на первый взгляд, является морской приключенческой историей с элементами хоррора. Однако именно в этом произведении писателю удается с жуткой точностью предсказать будущее убийство.

Так, история рассказывает нам о безбилетном пассажире Пиме, проникшем на китобойное судно. В течение долгого путешествия команда сталкивается с целым шквалом экзистенциальных угроз, включая мятеж, штормы, воды, заполненные акулами и кораблекрушение.

Именно после кораблекрушения экипаж, оставшись без еды, вынужден прибегнуть к каннибализму, чтобы выжить. Героя, которого съели на лодке в рассказе По, звали Ричард Паркер.

 

Эдгар По предвидел будущее — какие три жуткие события увидел писатель
Мореплаватели спасаются от крушения. Фото: pinterest.com

В 1970-х годах автор романа "Тьма в полдень" Артур Кестлер, интересовавшийся паранормальными явлениями, призвал людей написать ему о любых непонятных совпадениях, которые случились с ними в жизни.

Одна переписка, которую он получил, была от мужчины по имени Найджел Паркер. Он описал, как его двоюродный брат умер от каннибализма спустя полвека после публикации романа Эдгара По. Трагедия произошла на английском корабле Миньонетт (Mignonette) в 1884 году. Впечатляет то, что обстоятельства были почти идентичными. А самое главное — его родственника звали Ричард Паркер. К моменту смерти парню было 17 лет. Он присоединился к экипажу в качестве юнга.

Кто-то может назвать это обычным совпадением, однако трудно не предположить, что Аллану По открылось будущее. Тем более что на этом пророчества писателя не заканчиваются...

 

Как культовый писатель Эдгар По предсказал три жуткие события
Экипаж английской яхты Mignonette. Фото: Alamy Stock

Второе предсказание Эдгара По — поражение мозга, изменяющее личность

В 1840 году По написал рассказ под названием "Деловой человек", в котором мужчина получил черепно-мозговую травму, изменившую его личность.

Согласно New Scientist, настоящий такой случай произошел через восемь лет после выхода рассказа, когда железнодорожник получил подобную травму и те же тревожные симптомы. В своем произведении По смог описать то, что сегодня известно как синдром лобной доли — клинический симптомокомплекс, возникающий преимущественно при двустороннем поражении лобных долей головного мозга.

 

Эдгар По умел предвидеть будущее: что предрек писатель
Писатель Эдгар Аллан По. Фото: pinterest.com

Третье предсказание Эдгара По — Большой взрыв

Многим известен факт, что теорию Большого Взрыва разработал бельгийский профессор физики Жорж Леметр. Но знали ли вы, что в своем последнем произведении "Эврика" Эдгар По описал концепцию Вселенной, имеющую поразительное сходство с Большим взрывом. Такие теории появились в космологии лишь спустя многие десятилетия после работы По.

Обладал ли Эдгар По даром предсказания или только богатой фантазией, которая через много лет стала пророческой — решать вам. Но эти случаи действительно поражают и будоражат ум, как и произведения великого писателя.

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Эдгар По

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