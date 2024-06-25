Як розумні ворони вимикають електроенергію в містах та тероризують мешканців

Як у Хічкока — чому птахи чинять диверсії та тероризують мешканців великих міст
Культовий фільм Альфреда Хічкока "Птахи" 1963 року вважається взірцем трилера та розповідає моторошну історію, як крилаті тварини з невідомих причин атакують і вбивають мешканців американського містечка. Сьогодні хоррор-мистецтво утілилося у життя в Південній Кореї, де зграї розумних ворон тероризують мешканців міст.
Про це повідомила Daily Star.
Яку шкоду несуть ворони
В містах Південної Кореї розумні ворони спричиняють відключення електроенергії та нападають на жителів.
За даними Korea Electric Power Corporation, ці птахи відповідальні за 103 відключення електроенергії в країні за останні три роки.
Ворони зазвичай поселяються біля електрощитів та використовують для будівництва гнізд метал, що й призводить до серйозних аварій.
Останній випадок трапився 13 червня в Пусані, коли через пернатих 500 будинків та школа опинилися без світла на кілька годин.
Окрім того, групи ворон, яких називають "вбивці", нападають на людей. Наприклад, один з мешканців розповів, що зазнав атаки птахів, коли намагався допомогти людині, яку ворони заклювали раніше.
Чому ворон складно ловити
Головними винуватцями хаосу є великодзьобі ворони, які можуть досягати 57 см у довжину. Ці птахи були визнані "шкідниками" минулого грудня, що дозволяло відловлювати їх за рішенням місцевої влади.
Можна використовувати пастки або вогнепальну зброю. Але обдурити ворон важко через їхній високий інтелект. А користуватися зброєю в місті не можна через ризик для людей та будівель.
Чому ворони домінують
Керівник Інституту екології та наук про довкілля Національного університету Кьонгпук Пак Хі Чан вважає, що зменшення чисельності сорок може бути причиною раптового зростання популяції ворон у містах.
"У природі сороки були суперниками ворон. Проте після того, як у 1990-х роках сороки були визнані шкідниками, їхня кількість швидко впала, що призвело до збільшення чисельності ворон", — сказав Пак.
Тим часом у Швеції ворон навчили збирати дрібне сміття на вулицях. Також ми писали, як внаслідок російської агресії проти України страждають птахи в Тузлівських лиманах.
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