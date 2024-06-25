Як розумні ворони вимикають електроенергію в містах та тероризують мешканців

Зграя ворон. Фото: spectrumnews1.com

Культовий фільм Альфреда Хічкока "Птахи" 1963 року вважається взірцем трилера та розповідає моторошну історію, як крилаті тварини з невідомих причин атакують і вбивають мешканців американського містечка. Сьогодні хоррор-мистецтво утілилося у життя в Південній Кореї, де зграї розумних ворон тероризують мешканців міст.

Про це повідомила Daily Star.

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Яку шкоду несуть ворони

В містах Південної Кореї розумні ворони спричиняють відключення електроенергії та нападають на жителів.

За даними Korea Electric Power Corporation, ці птахи відповідальні за 103 відключення електроенергії в країні за останні три роки.

Ворони зазвичай поселяються біля електрощитів та використовують для будівництва гнізд метал, що й призводить до серйозних аварій.

Останній випадок трапився 13 червня в Пусані, коли через пернатих 500 будинків та школа опинилися без світла на кілька годин.

Окрім того, групи ворон, яких називають "вбивці", нападають на людей. Наприклад, один з мешканців розповів, що зазнав атаки птахів, коли намагався допомогти людині, яку ворони заклювали раніше.

Місто Пусан страждає від ворон. Фото: kayak.com

Чому ворон складно ловити

Головними винуватцями хаосу є великодзьобі ворони, які можуть досягати 57 см у довжину. Ці птахи були визнані "шкідниками" минулого грудня, що дозволяло відловлювати їх за рішенням місцевої влади.

Можна використовувати пастки або вогнепальну зброю. Але обдурити ворон важко через їхній високий інтелект. А користуватися зброєю в місті не можна через ризик для людей та будівель.

Розумний ворон. Фото: japan-forward.com

Чому ворони домінують

Керівник Інституту екології та наук про довкілля Національного університету Кьонгпук Пак Хі Чан вважає, що зменшення чисельності сорок може бути причиною раптового зростання популяції ворон у містах.

"У природі сороки були суперниками ворон. Проте після того, як у 1990-х роках сороки були визнані шкідниками, їхня кількість швидко впала, що призвело до збільшення чисельності ворон", — сказав Пак.

Тим часом у Швеції ворон навчили збирати дрібне сміття на вулицях. Також ми писали, як внаслідок російської агресії проти України страждають птахи в Тузлівських лиманах.