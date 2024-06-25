Как умные вороны отключают электроэнергию в городах и терроризируют жителей

Стая ворон. Фото: spectrumnews1.com

Культовый фильм Альфреда Хичкока "Птицы" 1963 года считается образцом триллера и рассказывает жуткую историю, как крылатые животные по неизвестным причинам атакуют и убивают жителей американского городка. Сегодня хоррор-искусство воплотилось в жизнь в Южной Корее, где стаи умных ворон терроризируют жителей городов.

Об этом сообщила Daily Star.

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Какой вред несут вороны

В городах Южной Кореи умные вороны способствуют отключению электроэнергии и нападают на жителей.

По данным Korea Electric Power Corporation, эти птицы ответственны за 103 отключения электроэнергии в стране за последние три года.

Вороны обычно поселяются возле электрощитов и используют для строительства гнезд металл, что и приводит к серьезным авариям.

Последний случай произошел 13 июня в Пусане, когда из-за пернатых 500 домов и школа оказались без света на несколько часов.

Кроме того, группы ворон, которых называют "убийцы", нападают на людей. Например, один из жителей рассказал, что подвергся атаке птиц, когда пытался помочь человеку, которого вороны заклевали раньше.

Город Пусан страдает от ворон. Фото: kayak.com

Почему ворон сложно ловить

Главными виновниками хаоса являются большеклювые вороны, которые могут достигать 57 см в длину. Эти птицы были признаны "вредителями" в прошлом декабре, что позволяет отлавливать их по решению местных властей.

Можно использовать ловушки или огнестрельное оружие. Но обмануть ворон трудно из-за их высокого интеллекта. А пользоваться оружием в городе нельзя из-за риска для людей и зданий.

Умный ворон. Фото: japan-forward.com

Почему вороны доминируют

Руководитель Института экологии и наук об окружающей среде Национального университета Кенбук Пак Хи Чан считает, что уменьшение численности сорок может быть причиной внезапного роста популяции ворон в городах.

"В природе сороки были соперниками ворон. Однако после того, как в 1990-х годах сороки были признаны вредителями, их количество быстро упало, что привело к увеличению численности ворон", — сказал Пак.

Тем временем в Швеции ворон научили собирать мелкий мусор на улицах. Также мы писали, как в результате российской агрессии против Украины страдают птицы в Тузловских лиманах.