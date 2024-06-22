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Між Данією та Німеччиною будують найдовший підводний тунель у світі — скільки триватиме поїздка

22 червня 2024 19:10
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Розпочалося будівництво підводного тунелю між Данією та Німеччиною — що цікавого
Будівництво тунелю Fehmarnbelt на острові Лолланн, Данія. Фото: Ingrid Riis, Ritzau Scanpix, AP
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Король Данії Фредерік X урочисто відкрив першу секцію підводного тунелю Fehmarnbelt, який з'єднає Данію та Німеччину, значно скоротивши час подорожі між країнами. Тунель стане найдовшим у світі та дозволить автомобілям і потягам перетинати Балтійське море лише за 10 та 7 хвилин відповідно.

Про це повідомляє Euronews.

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Підводний залізничний тунель, що сполучає Данію та Німеччину

Між Данією та Німеччиною будують найдовший у світі підводний залізничний та автомобільний тунель  Fehmarnbelt, який значно скоротить час подорожі між Скандинавією та Центральною Європою.  

Король Данії Фредерік X у понеділок, 17 червня, урочисто відкрив перший елемент майбутнього 18-кілометрового тунелю під дном Балтійського моря. Він з’єднає південну Данію з північною Німеччиною та сприятиме зеленому переходу транспортного сектора. Сполучення Fehmarnbelt, яке, як очікується, буде відкрито у 2029 році, також скоротить подорож від нинішньої 45-хвилинної поромної переправи до лише семи хвилин поїздом.

Король Данії Фредерік X, ліворуч, урочисто відкриває перший елемент тунелю Fehmarn Belt на острові Лолланн, Данія, 17 червня 2024 року.
Король Данії Фредерік X, ліворуч, урочисто відкриває перший елемент тунелю Fehmarnbelt. Фото: AP

Перша ділянка тунелю Fehmarnbelt готова до занурення

Король Данії урочисто відкрив меморіальну дошку біля входу в першу 217-метрову секцію тунелю, який пізніше цього року буде занурено в траншею на морському дні з боку Данії. Він кинув монету в капсулу часу, що містить предмети, пожертвувані будівельниками бетонних елементів.

З Данії в Німеччину за 7 хвилин. Розпочалося будівництво найдовшої у світі підводної дороги
Король Данії Фредерік X на відкритті першої частини тунелю. Фото: ingridfotografi.dk

Sund & Baelt, компанія, яка будує Fehmarnbelt, заявляє, що це буде найдовший підводний тунель у світі. Він також матиме електрифіковану залізничну колію. Очікується, що автомобілі зможуть перетнути Балтійське море за 10 хвилин по чотирьох смугах руху, а потяги — за 7 хвилин.

У 2011 році було вирішено, що сполучення між островом Лолланн на півдні Данії та островом Фемарн на півночі Німеччини буде побудовано у вигляді заглибленого тунелю. Роботи з датської сторони розпочалися в липні 2022 року, а з німецької — рівно через рік.

Скільки коштуватиме тунель Fehmarnbelt

Тунель складатиметься з 89 бетонних елементів, які будуються на спеціальному об’єкті в Редбіхавн на Лолланді у Данії, який називають найбільшим будівельним майданчиком Північної Європи. У травні було відлито перший з елементів.

Відомо, що Fehmarnbelt коштуватиме 55,1 мільярда крон (4,8 млрд євро) і оплачуватиметься користувачами в Данії. Уряд Данії вирішить розмір плати за тунель пізніше.

Нагадаємо, на кордоні з Південною Кореєю КНДР будує щось схоже на стіну. Будівництво відбувається на кількох ділянках кордону. 

Також ми писали про те, що у Франції стартувала міжнародна виставка ОПК Eurosatory. На виставці представили понад 2000 експонатів оборонно-промислового комплексу із 62 країн світу. Представила власні розробки й Україна.

Німеччина
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