Розпочалося будівництво підводного тунелю між Данією та Німеччиною — що цікавого

Будівництво тунелю Fehmarnbelt на острові Лолланн, Данія. Фото: Ingrid Riis, Ritzau Scanpix, AP

Король Данії Фредерік X урочисто відкрив першу секцію підводного тунелю Fehmarnbelt, який з'єднає Данію та Німеччину, значно скоротивши час подорожі між країнами. Тунель стане найдовшим у світі та дозволить автомобілям і потягам перетинати Балтійське море лише за 10 та 7 хвилин відповідно.

Про це повідомляє Euronews.

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Між Данією та Німеччиною будують найдовший у світі підводний залізничний та автомобільний тунель Fehmarnbelt, який значно скоротить час подорожі між Скандинавією та Центральною Європою.

Король Данії Фредерік X у понеділок, 17 червня, урочисто відкрив перший елемент майбутнього 18-кілометрового тунелю під дном Балтійського моря. Він з’єднає південну Данію з північною Німеччиною та сприятиме зеленому переходу транспортного сектора. Сполучення Fehmarnbelt, яке, як очікується, буде відкрито у 2029 році, також скоротить подорож від нинішньої 45-хвилинної поромної переправи до лише семи хвилин поїздом.

Король Данії Фредерік X, ліворуч, урочисто відкриває перший елемент тунелю Fehmarnbelt. Фото: AP

Перша ділянка тунелю Fehmarnbelt готова до занурення

Король Данії урочисто відкрив меморіальну дошку біля входу в першу 217-метрову секцію тунелю, який пізніше цього року буде занурено в траншею на морському дні з боку Данії. Він кинув монету в капсулу часу, що містить предмети, пожертвувані будівельниками бетонних елементів.

Король Данії Фредерік X на відкритті першої частини тунелю. Фото: ingridfotografi.dk

Sund & Baelt, компанія, яка будує Fehmarnbelt, заявляє, що це буде найдовший підводний тунель у світі. Він також матиме електрифіковану залізничну колію. Очікується, що автомобілі зможуть перетнути Балтійське море за 10 хвилин по чотирьох смугах руху, а потяги — за 7 хвилин.

У 2011 році було вирішено, що сполучення між островом Лолланн на півдні Данії та островом Фемарн на півночі Німеччини буде побудовано у вигляді заглибленого тунелю. Роботи з датської сторони розпочалися в липні 2022 року, а з німецької — рівно через рік.

Скільки коштуватиме тунель Fehmarnbelt

Тунель складатиметься з 89 бетонних елементів, які будуються на спеціальному об’єкті в Редбіхавн на Лолланді у Данії, який називають найбільшим будівельним майданчиком Північної Європи. У травні було відлито перший з елементів.

Відомо, що Fehmarnbelt коштуватиме 55,1 мільярда крон (4,8 млрд євро) і оплачуватиметься користувачами в Данії. Уряд Данії вирішить розмір плати за тунель пізніше.

Нагадаємо, на кордоні з Південною Кореєю КНДР будує щось схоже на стіну. Будівництво відбувається на кількох ділянках кордону.

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