Началось строительство подводного тоннеля между Данией и Германией — что интересного

Строительство тоннеля Fehmarnbelt на острове Лолланн, Дания. Фото: Ingrid Riis, Ritzau Scanpix, AP

Король Дании Фредерик X торжественно открыл первую секцию подводного тоннеля Fehmarnbelt, соединяющего Данию и Германию, значительно сократив время путешествия между странами. Тоннель станет самым длинным в мире и позволит автомобилям и поездам пересекать Балтийское море всего за 10 и 7 минут соответственно.

Об этом сообщает Euronews.

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Между Данией и Германией строят самый длинный в мире подводный железнодорожный и автомобильный тоннель Fehmarnbelt, значительно сократит время путешествия между Скандинавией и Центральной Европой.

Король Дании Фредерик X в понедельник, 17 июня, торжественно открыл первый элемент будущего 18-километрового тоннеля под дном Балтийского моря. Он соединит южную Данию с северной Германией и поспособствует зеленому переходу транспортного сектора. Сообщение Fehmarnbelt, которое, как ожидается, будет открыто в 2029 году, также сократит путешествие от нынешней 45-минутной паромной переправы до семи минут поездом.

Король Дании Фредерик X, слева, торжественно открывает первый элемент тоннеля Fehmarnbelt. Фото: AP

Первый участок тоннеля Fehmarnbelt готов к погружению

Король Дании торжественно открыл мемориальную доску у входа в первую 217-метровую секцию тоннеля, который позже в этом году будет погружен в траншею на морском дне со стороны Дании. Он бросил монету в капсулу времени, содержащую предметы, пожертвованные строителями бетонных элементов.

Король Дании Фредерик X на открытии первой части тоннеля. Фото: ingridfotografi.dk

Sund & Baelt, компания, строящая Fehmarnbelt, заявляет, что это будет самый длинный подводный тоннель в мире. Он также будет электрифицирован железнодорожный путь. Ожидается, что автомобили смогут пересечь Балтийское море за 10 минут по четырем полосам движения, а поезда – за 7 минут.

В 2011 году было решено, что сообщение между островом Лолланн на юге Дании и островом Фемарн на севере Германии будет построено в виде углубленного тоннеля. Работы с датской стороны начались в июле 2022 года, а с немецкой – ровно через год.

Сколько будет стоить тоннель Fehmarnbelt

Тоннель будет состоять из 89 бетонных элементов, которые строятся на специальном объекте в Редбихавне на Лолланде в Дании, который называют крупнейшей строительной площадкой Северной Европы. В мае был отлит первый из элементов.

Известно, что Fehmarnbelt будет стоить 55,1 миллиарда крон (4,8 млрд евро) и будет оплачиваться пользователями в Дании. Правительство Дании решит размер платы за тоннель позже.

Напомним, на границе с Южной Кореей КНДР строит нечто похожее на стену. Строительство проходит на нескольких участках границы.

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