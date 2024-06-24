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На Гаваях акула з'їла героя "Піратів Карибського моря" — деталі жахливої трагедії

24 червня 2024 17:08
dee7dc9f-3580-4d02-490d-ac82237d3a00 - Володимир Бравий
Зірка Піратів Карибського моря Тамайо Перрі загинув від укусу акули — подробиці
Кадр з фільму "Пірати Карибського моря: На дивних берегах". Фото: Pinterest
dee7dc9f-3580-4d02-490d-ac82237d3a00 - Володимир Бравий

На Гаваях загинув 49-річний серфінгіст і актор легендарного фільму "Пірати Карибського моря" Тамайо Перрі. Виявляється, на зірку Голлівуду, який зіграв також у фільмі "Блакитна хвиля", напала акула, яка відгризла йому руку і ногу.

Про це повідомляє The Sun.

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Що відомо про трагедію з Тамайо Перрі

Як стало відомо, голлівудський актор, який працював рятувальником на пляжі острова Оаху, вирішив "половити хвилі", тому вирушив плавати. У цей момент до актора "Піратів Карибського моря" підпливла акула, яка одразу ж напала на нього.

Тамайо Перри
Актор Тамайо Перрі у фільмі "Пірати Карибського моря: На дивних берегах". Фото: The Sun

У результаті морський хижак відгриз Тамайо руку і ногу, через що він загинув. Тіло 49-річного актора знайшли місцеві серфери, які доставили його на берег за допомогою водного мотоцикла. На жаль, врятувати актора не вдалося, тому медики лише констатували його загибель.

Тамайо Перри
Тамайо Перрі під час серфінгу. Фото: Instagram Тамайо Перрі

Дізнавшись трагічну звістку, колеги і знайомі актора одразу висловили співчуття його сім’ї. У соцмережі вони оприлюднили фото Тамайо Перрі і написали слова співчуття.

Публікація зі сторінки "Neveroffduty_"
Публікація зі сторінки "Neveroffduty_". Фото: скриншот з Instagram

Хто такий Тамайо Перрі

Тамайо Перрі народився у 1975 році, а у 12 років почав займатися професійним серфінгом.

Тамайо Перри
Актор Тамайо Перрі на пляжі острова Оаху. Фото: Instagram Тамайо Перрі

У дорослому віці Тамайо почав знявся у таких фільмах і серіалах, як:

  • Загублені
  • Поліція Гаваїв
  • Блакитна хвиля
  • Пірати Карибського моря: На дивних берегах

Також Тамайо Перрі знявся у рекламах для Nissan Xterra і Coca-Cola, а також у великій кількості відомих відео, які пов’язані з серфінгом. У чоловіка залишилася дружина Емілія, з якою він за життя написав книгу, пов’язану з його професійною діяльністю, під назвою "Посібник із серфінгу на Оаху".

Нагадаємо, ми писали про те, що актор Джонні Депп хоче створити власний бренд рому. 

Раніше ми розповідали про те, що не стало зірки легендарного фільму "Люди Ікс" Адама Канто. 

Також ми повідомляли про те, що у Лос-Анджелесі застрелили відомого американського актора Джонні Вектора.

трагедія
Голлівуд
"Пірати Карибського моря"
Тамайо Перрі

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