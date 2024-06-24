Звезда Пиратов Карибского моря Тамайо Перри погиб от укуса акулы — подробности

Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: На странных берегах". Фото: Pinterest

На Гавайях погиб 49-летний серфингист и актер легендарного фильма "Пираты Карибского моря" Тамайо Перри. Оказывается, на звезду Голливуда, сыгравшего также в фильме "Голубая волна", напала акула, которая отгрызла ему руку и ногу.

Об этом сообщает The Sun.

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Как стало известно, голливудский актер, работавший спасателем на пляже острова Оаху, решил "ловить волны", поэтому отправился плавать. В этот момент к актеру "Пиратов Карибского моря" подплыла акула, которая сразу же напала на него.

Актер Тамайо Перри в фильме "Пираты Карибского моря: На странных берегах". Фото: The Sun

В результате морской хищник отгрыз Тамайо руку и ногу, из-за чего он погиб. Тело 49-летнего актера обнаружили местные серферы, доставившие его на берег с помощью водного мотоцикла. К сожалению, спасти актера не удалось, поэтому медики лишь констатировали его гибель.

Тамайо Перри во время серфинга. Фото: Instagram Тамайо Перри

Узнав трагическое известие, коллеги и знакомые актера сразу выразили свои соболезнования его семье. В соцсети они обнародовали фото Тамайо Перри и написали соболезнования.

Публикация со страницы "Neveroffduty_". Фото: скриншот из Instagram

Кто такой Тамайо Перри

Тамайо Перри родился в 1975 году, а в 12 лет стал заниматься профессиональным серфингом.

Актер Тамайо Перри на пляже острова Оаху. Фото: Instagram Тамайо Перри

Во взрослом возрасте Тамайо начал сняться в таких фильмах и сериалах, как:

Потерянные

Полиция Гавайев

Голубая волна

Пираты Карибского моря: На странных берегах

Также Тамайо Перри снялся в рекламах для Nissan Xterra и Coca-Cola, а также в большом количестве известных видео, связанных с серфингом. У мужчины осталась жена Эмилия, с которой он при жизни написал книгу, связанную с его профессиональной деятельностью, под названием "Руководство по серфингу на Оаху".

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