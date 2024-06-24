Звезда Пиратов Карибского моря Тамайо Перри погиб от укуса акулы — подробности

На Гавайях акула съела героя "Пиратов Карибского моря" — детали ужасной трагедии
На Гавайях погиб 49-летний серфингист и актер легендарного фильма "Пираты Карибского моря" Тамайо Перри. Оказывается, на звезду Голливуда, сыгравшего также в фильме "Голубая волна", напала акула, которая отгрызла ему руку и ногу.
Об этом сообщает The Sun.
Что известно о трагедии с Тамайо Перри
Как стало известно, голливудский актер, работавший спасателем на пляже острова Оаху, решил "ловить волны", поэтому отправился плавать. В этот момент к актеру "Пиратов Карибского моря" подплыла акула, которая сразу же напала на него.
В результате морской хищник отгрыз Тамайо руку и ногу, из-за чего он погиб. Тело 49-летнего актера обнаружили местные серферы, доставившие его на берег с помощью водного мотоцикла. К сожалению, спасти актера не удалось, поэтому медики лишь констатировали его гибель.
Узнав трагическое известие, коллеги и знакомые актера сразу выразили свои соболезнования его семье. В соцсети они обнародовали фото Тамайо Перри и написали соболезнования.
Кто такой Тамайо Перри
Тамайо Перри родился в 1975 году, а в 12 лет стал заниматься профессиональным серфингом.
Во взрослом возрасте Тамайо начал сняться в таких фильмах и сериалах, как:
- Потерянные
- Полиция Гавайев
- Голубая волна
- Пираты Карибского моря: На странных берегах
Также Тамайо Перри снялся в рекламах для Nissan Xterra и Coca-Cola, а также в большом количестве известных видео, связанных с серфингом. У мужчины осталась жена Эмилия, с которой он при жизни написал книгу, связанную с его профессиональной деятельностью, под названием "Руководство по серфингу на Оаху".
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