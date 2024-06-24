Індіанське прокляття — де в США можна зустріти привидів, НЛО та зомбі

Робота над документальним фільмом "Бріджвотерський трикутник" (2014). Фото: bostonglobe.com

Полтергейсти, привиди, снігова людина, гігантські змії, птеродактилі, НЛО, культові жертвоприношення тварин, сатанинські ритуальні вбивства й болото, яке нібито прокляли корінні американці. Бріджвотерський трикутник — регіон в США площею 520 кв. км — отримав моторошну славу та назву паранормального.

Про це написала Daily Star.

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Причини паранормальності

Вважається, що надприродні явища в місцевості спровокувала війна короля Філіпа (або Перша індіанська війна) між англійськими колоністами та корінними американцями в 1675-1678 роках. Повстання тоді очолив вождь Метакомет, який називав себе "королем Філіпом".

Однак, на думку експертів Крістофера Бальцано та Тіма Вайсберга, які ведуть радіошоу Spooky Southcoast, всі дивні випадки Трикутника, ймовірно, є наслідком особливої енергії місцевості, а не однієї травматичної події.

"Це як паранормальний світ Діснея", — сказав Вайсберг.

Трикутник вперше отримав своє прізвисько від криптозоолога з Нової Англії Лорена Коулмана, який визначив його межі. Пізніше він описав це у своїй книзі "Таємнича Америка".

Мапа: wikipedia.org

Коулмен визначив Рехобот на південному заході, Абінгтон на півночі та Фрітаун на південному сході трьома точками паранормальної місцевості.

Події в Трикутнику

У межах Трикутника знаходиться ліс Фрітаун-Фолл-Рівер, де, за легендою, можна побачити привида чоловіка, який сидить на скелі зі схрещеними ногами або з витягнутими руками.

Водночас в Університеті штату Бріджвотер, в школі Горнбайн та в лікарні штату Тонтон, як стверджується, мешкає багато привидів. Зокрема свідчили, що один з них хапав та тягнув відвідувачів лікарні.

Десятиліттями люди повідомляли про паранормальні події в Трикутнику, а TikTok повний моторошних відео. Часто спостерігають НЛО, які мають форму яскравих світлових куль. Фіксують тварин, які не мешкають в цьому районі (пантери та ведмеді) або мають фантастичне походження (гігантські змії, величезні злі собаки). Само собою, тут бачили снігову людину.

Прокляте болото Хокомок. Фото: bridgewaterpubliclibrary.org

Бальцано вважає енергетику місцевості такою, що кожен може побачити в Трикутнику все, що забажає: "Любите зомбі? Є історії про зомбі. Подобається снігова людина? Вона там. Є привиди, чорний гелікоптер та багато іншого".

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