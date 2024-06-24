Индейское проклятие — где в США можно встретить привидений, НЛО и зомби

Работа над документальным фильмом "Бриджвотерский треугольник" (2014). Фото: bostonglobe.com

Полтергейсты, призраки, снежный человек, гигантские змеи, птеродактили, НЛО, культовые жертвоприношения животных, сатанинские ритуальные убийства и болото, якобы проклятое коренными американцами. Бриджвотерский треугольник — регион в США площадью 520 кв. км — получил жуткую славу и название паранормального.

Об этом написала Daily Star.

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Причины паранормальности

Считается, что природные явления в местности спровоцировала война короля Филиппа (или Первая индейская война) между английскими колонистами и коренными американцами в 1675-1678 годах. Восстание тогда возглавил вождь Метакомет, называвший себя "королем Филиппом".

Однако, по мнению экспертов Кристофера Бальцано и Тима Вайсберга, ведущих радио-шоу Spooky Southcoast, все странные случаи Треугольника, вероятно, являются следствием особой энергии местности, а не одного травматического события.

"Это как паранормальный мир Диснея", — сказал Вайсберг.

Треугольник впервые получил свое прозвище от криптозоолога из Новой Англии Лорена Коулмана, определившего его пределы. Позже он описал это в своей книге "Таинственная Америка".

Карта: wikipedia.org

Коулман определил Рехобот на юго-западе, Абингтон на севере и Фритаун на юго-востоке тремя точками паранормальной местности.

События в Треугольнике

В пределах Треугольника находится лес Фритаун-Фолл-Ривер, где, по легенде, можно увидеть привидение мужчины, сидящего на скале со скрещенными ногами или с вытянутыми руками.

В то же время в Университете штата Бриджвотер, в школе Горнбайн и в больнице штата Тонтон, как утверждается, обитает множество призраков. В частности, свидетельствовали, что один из них хватал и тянул посетителей больницы.

Десятилетиями люди сообщали о паранормальных событиях в Треугольнике, а TikTok полон жутких видео. Часто наблюдают НЛО, имеющие форму ярких световых шаров. Фиксируют животных, не обитающих в этом районе (пантеры и медведи) или имеющих фантастическое происхождение (гигантские змеи, огромные злые собаки). Само собой, здесь видели снежного человека.

Проклятое болото Хокомок. Фото: bridgewaterpubliclibrary.org

Бальцано считает энергетику местности такой, что каждый может увидеть в Треугольнике все, что пожелает: "Любите зомби? Есть истории про зомби. Нравится снежный человек? Он там. Есть привидения, черный вертолет и многое другое".

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