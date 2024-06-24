Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Ого arrow Паранормальное место — чем Бриджвотерский треугольник страшнее Бермудского arrow

Паранормальное место — чем Бриджвотерский треугольник страшнее Бермудского

24 июня 2024 22:45
71106826-7627-498b-0c48-d43c764aa700 - Лина Нестерова
Лина Нестерова
Редактор
Индейское проклятие — где в США можно встретить привидений, НЛО и зомби
Работа над документальным фильмом "Бриджвотерский треугольник" (2014). Фото: bostonglobe.com
71106826-7627-498b-0c48-d43c764aa700 - Лина Нестерова
Лина Нестерова
Редактор

Полтергейсты, призраки, снежный человек, гигантские змеи, птеродактили, НЛО, культовые жертвоприношения животных, сатанинские ритуальные убийства и болото, якобы проклятое коренными американцами. Бриджвотерский треугольник — регион в США площадью 520 кв. км — получил жуткую славу и название паранормального.

Об этом написала Daily Star.

Читайте также:

Причины паранормальности

Считается, что природные явления в местности спровоцировала война короля Филиппа (или Первая индейская война) между английскими колонистами и коренными американцами в 1675-1678 годах. Восстание тогда возглавил вождь Метакомет, называвший себя "королем Филиппом".

Однако, по мнению экспертов Кристофера Бальцано и Тима Вайсберга, ведущих радио-шоу Spooky Southcoast, все странные случаи Треугольника, вероятно, являются следствием особой энергии местности, а не одного травматического события.

"Это как паранормальный мир Диснея", — сказал Вайсберг.

Треугольник впервые получил свое прозвище от криптозоолога из Новой Англии Лорена Коулмана, определившего его пределы. Позже он описал это в своей книге "Таинственная Америка".

 

null
Карта: wikipedia.org

Коулман определил Рехобот на юго-западе, Абингтон на севере и Фритаун на юго-востоке тремя точками паранормальной местности.

События в Треугольнике

В пределах Треугольника находится лес Фритаун-Фолл-Ривер, где, по легенде, можно увидеть привидение мужчины, сидящего на скале со скрещенными ногами или с вытянутыми руками.

В то же время в Университете штата Бриджвотер, в школе Горнбайн и в больнице штата Тонтон, как утверждается, обитает множество призраков. В частности, свидетельствовали, что один из них хватал и тянул посетителей больницы.

Десятилетиями люди сообщали о паранормальных событиях в Треугольнике, а TikTok полон жутких видео. Часто наблюдают НЛО, имеющие форму ярких световых шаров. Фиксируют животных, не обитающих в этом районе (пантеры и медведи) или имеющих фантастическое происхождение (гигантские змеи, огромные злые собаки). Само собой, здесь видели снежного человека.

 

Паранормальное место — чем Бриджвотерский треугольник страшнее Бермудского - фото 2
Проклятое болото Хокомок. Фото: bridgewaterpubliclibrary.org

Бальцано считает энергетику местности такой, что каждый может увидеть в Треугольнике все, что пожелает: "Любите зомби? Есть истории про зомби. Нравится снежный человек? Он там. Есть привидения, черный вертолет и многое другое".

Ранее мы писали, могут ли ученые оживить динозавров из их ДНК. Также рассказывали, какие были отличия между самцами и самками динозавров.

США
змеи
НЛО
Бигфут
ритуалы
жертвы
зомби

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны