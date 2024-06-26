Японские ученые создали человеческую кожу для роботов — еще один шаг к Терминатору

Восковая голова Терминатора. Фото: wikipedia.org

Ученые нашли способ крепления искусственной кожи к конструкциям человекоподобных роботов. Это изобретение ускорит создание андроидов с улучшенной мобильностью, задатками к самовосстановлению, сенсорной чувствительностью и более человекообразным видом.

Об этом написала Daily Star.

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Команда ученых под руководством профессора Шоди Такеучи из Токийского университета изобрела специальные перфорации на лице робота, чтобы помочь слою кожи приклеиться.

Искусственная кожа прикреплена к лицу робота. Фото: 2024 Takeuchi et al. CC-BY-ND/SWNS

Профессор Такеучи является первопроходцем в биогибридной робототехнике, где пересекаются биология и машиностроение. Его лаборатория, Biohybrid Systems Laboratory, уже создала мини-роботов, используя биологическую мышечную ткань, мясо, напечатанное на 3D-принтере, и искусственную кожу, способную заживать.

"Имитируя структуру кожи человека и используя специально сделанные V-образные перфорации в твердых материалах, мы нашли способ нанести кожу на робота. Естественная гибкость кожи позволяет ей двигаться вместе механическими компонентами, не разрываясь и не отслаиваясь", — отметил профессор.

Новый метод крепления ткани кожи. Фото: 2024 Takeuchi et al. CC-BY-ND/SWNS

Такеучи подчеркнул, если можно будет встроить в кожу датчики, то работы будут лучше воспринимать окружающую среду и увеличат интерактивные возможности.

"В этом исследовании нам удалось в определенной степени воспроизвести человеческую внешность, создав лицо с тем же материалом поверхности и структурой. Также выявили необходимость образования поверхностных морщин и более толстого эпидермиса для достижения большего сходства с человеком", — подытожил профессор.

Кожа прилегает к сложным элементам робота. Фото: 2024 Takeuchi et al. CC-BY-ND/SWNS

Ранее мы писали, что появление роботов в будущем предсказали древние греки. Также рассказывали, что в Южной Корее роботы обучают детей английскому языку.