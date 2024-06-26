Японские ученые создали человеческую кожу для роботов — еще один шаг к Терминатору

Терминатор уже близко — в Японии научились создавать человеческую кожу для роботов
Ученые нашли способ крепления искусственной кожи к конструкциям человекоподобных роботов. Это изобретение ускорит создание андроидов с улучшенной мобильностью, задатками к самовосстановлению, сенсорной чувствительностью и более человекообразным видом.
Об этом написала Daily Star.
Команда ученых под руководством профессора Шоди Такеучи из Токийского университета изобрела специальные перфорации на лице робота, чтобы помочь слою кожи приклеиться.
Профессор Такеучи является первопроходцем в биогибридной робототехнике, где пересекаются биология и машиностроение. Его лаборатория, Biohybrid Systems Laboratory, уже создала мини-роботов, используя биологическую мышечную ткань, мясо, напечатанное на 3D-принтере, и искусственную кожу, способную заживать.
"Имитируя структуру кожи человека и используя специально сделанные V-образные перфорации в твердых материалах, мы нашли способ нанести кожу на робота. Естественная гибкость кожи позволяет ей двигаться вместе механическими компонентами, не разрываясь и не отслаиваясь", — отметил профессор.
Такеучи подчеркнул, если можно будет встроить в кожу датчики, то работы будут лучше воспринимать окружающую среду и увеличат интерактивные возможности.
"В этом исследовании нам удалось в определенной степени воспроизвести человеческую внешность, создав лицо с тем же материалом поверхности и структурой. Также выявили необходимость образования поверхностных морщин и более толстого эпидермиса для достижения большего сходства с человеком", — подытожил профессор.
Ранее мы писали, что появление роботов в будущем предсказали древние греки. Также рассказывали, что в Южной Корее роботы обучают детей английскому языку.
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