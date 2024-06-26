Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Ого arrow Терминатор уже близко — в Японии научились создавать человеческую кожу для роботов arrow

Терминатор уже близко — в Японии научились создавать человеческую кожу для роботов

26 июня 2024 22:50
71106826-7627-498b-0c48-d43c764aa700 - Лина Нестерова
Лина Нестерова
Редактор
Японские ученые создали человеческую кожу для роботов — еще один шаг к Терминатору
Восковая голова Терминатора. Фото: wikipedia.org
71106826-7627-498b-0c48-d43c764aa700 - Лина Нестерова
Лина Нестерова
Редактор

Ученые нашли способ крепления искусственной кожи к конструкциям человекоподобных роботов. Это изобретение ускорит создание андроидов с улучшенной мобильностью, задатками к самовосстановлению, сенсорной чувствительностью и более человекообразным видом.

Об этом написала Daily Star.

Читайте также:

Команда ученых под руководством профессора Шоди Такеучи из Токийского университета изобрела специальные перфорации на лице робота, чтобы помочь слою кожи приклеиться.

 

Терминатор уже близко - в Японии научились создавать человеческую кожу для роботов - фото 1
Искусственная кожа прикреплена к лицу робота. Фото: 2024 Takeuchi et al. CC-BY-ND/SWNS

Профессор Такеучи является первопроходцем в биогибридной робототехнике, где пересекаются биология и машиностроение. Его лаборатория, Biohybrid Systems Laboratory, уже создала мини-роботов, используя биологическую мышечную ткань, мясо, напечатанное на 3D-принтере, и искусственную кожу, способную заживать.

"Имитируя структуру кожи человека и используя специально сделанные V-образные перфорации в твердых материалах, мы нашли способ нанести кожу на робота. Естественная гибкость кожи позволяет ей двигаться вместе механическими компонентами, не разрываясь и не отслаиваясь", — отметил профессор.

 

Терминатор уже близко – в Японии научились создавать человеческую кожу для роботов - фото 2
Новый метод крепления ткани кожи. Фото: 2024 Takeuchi et al. CC-BY-ND/SWNS

Такеучи подчеркнул, если можно будет встроить в кожу датчики, то работы будут лучше воспринимать окружающую среду и увеличат интерактивные возможности.

"В этом исследовании нам удалось в определенной степени воспроизвести человеческую внешность, создав лицо с тем же материалом поверхности и структурой. Также выявили необходимость образования поверхностных морщин и более толстого эпидермиса для достижения большего сходства с человеком", — подытожил профессор.

 

Терминатор уже близко – в Японии научились создавать человеческую кожу для роботов - фото 3
Кожа прилегает к сложным элементам робота. Фото: 2024 Takeuchi et al. CC-BY-ND/SWNS

Ранее мы писали, что появление роботов в будущем предсказали древние греки. Также рассказывали, что в Южной Корее роботы обучают детей английскому языку.

кожа
робот
Япония
открытие
ученые
"Терминатор"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны