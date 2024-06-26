Японські вчені створили людську шкіру для роботів — ще один крок до Термінатора

Воскова голова Термінатора. Фото: wikipedia.org

Вчені знайшли спосіб прикріплення штучної шкіри до конструкцій людиноподібних роботів. Цей винахід прискорить створення андроїдів з покращеною мобільністю, здатністю до самовідновлення, сенсорними здібностями та більш людиноподібним виглядом.

Про це написала Daily Star.

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Команда вчених під керівництвом професора Шодзі Такеучі з Токійського університету винайшла спеціальні перфорації на обличчя робота, щоб допомогти шару шкіри приклеїтися.

Штучна шкіра прикріплена до обличчя робота. Фото: 2024 Takeuchi et al. CC-BY-ND/SWNS

Професор Такеучі є першопрохідцем у біогібридній робототехніці, де перетинаються біологія та машинобудування. Його лабораторія, Biohybrid Systems Laboratory, вже створила мініроботів, використовуючи біологічну м’язову тканину, м’ясо, надруковане на 3D-принтері, та штучну шкіру, здатну заживати.

"Імітуючи структуру шкіри людини та використовуючи спеціально зроблені V-подібні перфорації у твердих матеріалах, ми знайшли спосіб прилаштувати шкіру до робота. Природна гнучкість шкіри дозволяє їй рухатися разом механічними компонентами, не розриваючи та не відшаровуючись", — зазначив професор.

Новий метод кріплення тканини шкіри. Фото: 2024 Takeuchi et al. CC-BY-ND/SWNS

Такеучі підкреслив, якщо можна буде вбудувати в шкіру датчики, то роботи краще сприйматимуть навколишнє середовище та збільшать інтерактивні можливості.

"У цьому дослідженні нам вдалося певною мірою відтворити людську зовнішність, створивши обличчя з тим самим матеріалом поверхні та структурою. Також виявили необхідність утворення поверхневих зморшків та товстішого епідермісу для досягнення більшої схожості на людину", — підсумував професор.

Шкіра прилягає до складних елементів робота. Фото: 2024 Takeuchi et al. CC-BY-ND/SWNS

Раніше ми писали, що появу роботів у майбутньому передбачили стародавні греки. Також розповідали, що в Південній Кореї роботи навчають дітей англійської мови.