Японські вчені створили людську шкіру для роботів — ще один крок до Термінатора

Термінатор вже близько — в Японії навчилися створювати людську шкіру для роботів
Вчені знайшли спосіб прикріплення штучної шкіри до конструкцій людиноподібних роботів. Цей винахід прискорить створення андроїдів з покращеною мобільністю, здатністю до самовідновлення, сенсорними здібностями та більш людиноподібним виглядом.
Про це написала Daily Star.
Команда вчених під керівництвом професора Шодзі Такеучі з Токійського університету винайшла спеціальні перфорації на обличчя робота, щоб допомогти шару шкіри приклеїтися.
Професор Такеучі є першопрохідцем у біогібридній робототехніці, де перетинаються біологія та машинобудування. Його лабораторія, Biohybrid Systems Laboratory, вже створила мініроботів, використовуючи біологічну м’язову тканину, м’ясо, надруковане на 3D-принтері, та штучну шкіру, здатну заживати.
"Імітуючи структуру шкіри людини та використовуючи спеціально зроблені V-подібні перфорації у твердих матеріалах, ми знайшли спосіб прилаштувати шкіру до робота. Природна гнучкість шкіри дозволяє їй рухатися разом механічними компонентами, не розриваючи та не відшаровуючись", — зазначив професор.
Такеучі підкреслив, якщо можна буде вбудувати в шкіру датчики, то роботи краще сприйматимуть навколишнє середовище та збільшать інтерактивні можливості.
"У цьому дослідженні нам вдалося певною мірою відтворити людську зовнішність, створивши обличчя з тим самим матеріалом поверхні та структурою. Також виявили необхідність утворення поверхневих зморшків та товстішого епідермісу для досягнення більшої схожості на людину", — підсумував професор.
Раніше ми писали, що появу роботів у майбутньому передбачили стародавні греки. Також розповідали, що в Південній Кореї роботи навчають дітей англійської мови.
Читайте Новини.LIVE!