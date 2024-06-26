Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ого arrow Термінатор вже близько — в Японії навчилися створювати людську шкіру для роботів arrow

Термінатор вже близько — в Японії навчилися створювати людську шкіру для роботів

26 червня 2024 22:50
71106826-7627-498b-0c48-d43c764aa700 - Лина Нестерова
Лина Нестерова
Редактор
Японські вчені створили людську шкіру для роботів — ще один крок до Термінатора
Воскова голова Термінатора. Фото: wikipedia.org
71106826-7627-498b-0c48-d43c764aa700 - Лина Нестерова
Лина Нестерова
Редактор

Вчені знайшли спосіб прикріплення штучної шкіри до конструкцій людиноподібних роботів. Цей винахід прискорить створення андроїдів з покращеною мобільністю, здатністю до самовідновлення, сенсорними здібностями та більш людиноподібним виглядом.

Про це написала Daily Star.

Читайте також:

Команда вчених під керівництвом професора Шодзі Такеучі з Токійського університету винайшла спеціальні перфорації на обличчя робота, щоб допомогти шару шкіри приклеїтися.

 

Термінатор вже близько — в Японії навчилися створювати людську шкіру для роботів - фото 1
Штучна шкіра прикріплена до обличчя робота. Фото: 2024 Takeuchi et al. CC-BY-ND/SWNS

Професор Такеучі є першопрохідцем у біогібридній робототехніці, де перетинаються біологія та машинобудування. Його лабораторія, Biohybrid Systems Laboratory, вже створила мініроботів, використовуючи біологічну м’язову тканину, м’ясо, надруковане на 3D-принтері, та штучну шкіру, здатну заживати.

"Імітуючи структуру шкіри людини та використовуючи спеціально зроблені V-подібні перфорації у твердих матеріалах, ми знайшли спосіб прилаштувати шкіру до робота. Природна гнучкість шкіри дозволяє їй рухатися разом механічними компонентами, не розриваючи та не відшаровуючись", — зазначив професор.

 

Термінатор вже близько — в Японії навчилися створювати людську шкіру для роботів - фото 2
Новий метод кріплення тканини шкіри. Фото: 2024 Takeuchi et al. CC-BY-ND/SWNS

Такеучі підкреслив, якщо можна буде вбудувати в шкіру датчики, то роботи краще сприйматимуть навколишнє середовище та збільшать інтерактивні можливості.

"У цьому дослідженні нам вдалося певною мірою відтворити людську зовнішність, створивши обличчя з тим самим матеріалом поверхні та структурою. Також виявили необхідність утворення поверхневих зморшків та товстішого епідермісу для досягнення більшої схожості на людину", — підсумував професор.

 

Термінатор вже близько — в Японії навчилися створювати людську шкіру для роботів - фото 3
Шкіра прилягає до складних елементів робота. Фото: 2024 Takeuchi et al. CC-BY-ND/SWNS

Раніше ми писали, що появу роботів у майбутньому передбачили стародавні греки. Також розповідали, що в Південній Кореї роботи навчають дітей англійської мови.

шкіра
робот
Японія
відкриття
вчені
"Термінатор"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми