Самое старое вино в мире содержит жуткий ингредиент — что нашли ученые

Емкость с самым старым жидким вином в мире. Фото: Juan Manuel Román

Открытие, от которого у большинства людей пойдут мурашки по коже, недавно совершили исследователи в андалузском городе Кармона, Испания. В одном из захоронений они нашли кувшин, содержащий старейшее вино в мире. Однако ингредиент этого вина ужасает...

Исследования испанских ученых было обнародовано в Journal of Archaeological Science: Reports. Наиболее интересными подробностями находки поделилось издание IFLScience.

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Во время раскопок в городе Кармон был обнаружен подземный римский мавзолей. Ученые предполагают, что он был построен для богатой местной семьи.

Погребальная урна с жидкостью и урна с 2000-летним вином. Фото: Juan Manuel Román, Ayuntamiento de Carmona

Внутри погребальной камеры находилось шесть отдельных заполненных пеплом урн, принадлежавших разным людям. Однако одна из урн, которая содержала кремированные останки мужчины, также была "до краев наполнена красной жидкостью" .

Погребальная камера и найденный артефакт. Фото: Juan Manuel Román, Ayuntamiento de Carmona

Этой жидкостью оказалось вино, которое признали самым старым из когда-либо найденных. Этому древнеримскому напитку, сохранившемуся в своей первоначальной жидкой форме, не менее 2000 лет.

Как выглядела жидкость при открытии урны. Фото: Juan Manuel Román

2000-летнее "белое" вино. Фото: Juan Manuel Román

Какой жуткий ингредиент нашли в 2000-летнем вине

Ученые из Университета Кордовы при исследовании самой жидкости узнали, что вино римской эпохи было белым, похожим на то, что сейчас до сих пор производят в городах Херес, Монтилья-Морилес и Санлукар. А красновато-коричневую окраску приобрело из-за химических реакций, происходивших все эти годы.

"Минеральный профиль красноватой жидкости сравним с текущими хересными винами из Хереса, финно винами из Кондадо де Уэльва и финно винами из Монтилья-Морилес — обозначение происхождения неподалеку от Кармоны", — пишут исследователи.

Но ученых охватил ужас, когда они узнали, что главным ингредиентом этого вина были человеческие останки.

Исследование жидкости внутри урны. Фото: Juan Manuel Román

Почему и как человеческие останки оказались в вине

Пока мало что известно о лицах, чьи урны хранились в погребальной камере, однако гравюры на двух из шести урн указывают на то, что группа давно умерших включает пару по имени Hispanae и Senicio.

Ученые предполагают, что вино использовали как часть похоронной церемонии или ритуала, чтобы "помочь умершему перейти в лучший мир".

Удивительно то, что именно этот ритуал помог вину дожить до наших дней в жидком состоянии и сделать его самым старым из найденных.

Погребальная урна с жидкостью, оказавшейся 2000-летним вином. Фото: Juan Manuel Román, Ayuntamiento de Carmona

Ранее мы писали, что группа ученых провела исследование узнав, какой цвет, запах, а главное вкус имело римское вино более 2000 лет назад.

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