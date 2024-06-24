Найстаріше вино у світі містить моторошний інгредієнт — що виявили вчені

У найстарішому вині в світі виявили інгредієнт, від якого мурахи шкірою — що там
Відкриття, від якого у більшості людей підуть мурашки шкірою, нещодавно зробили дослідники в андалузькому місті Кармона, Іспанія. В одному з поховань вони виявили глечик, який містив найстаріше вино у світі. Проте інгредієнт цього вина бентежить...
Дослідження іспанських науковців було оприлюднено у Journal of Archaeological Science: Reports. Найцікавішими подробицями знахідки поділилося видання IFLScience.
Деталі археологічного відкриття
Під час розкопок у місті Кармона було виявлено підземний римський мавзолей. Вчені припускають, що він був побудований для заможної місцевої родини.
Всередині похоронної камери знаходилося шість окремих заповнених попелом урн, що належали різним людям. Проте одна з урн, яка містила кремовані останки чоловіка, також була "до країв наповнена червонуватою рідиною".
Цією рідиною виявилося вино, яке визнали найстарішим з коли-небудь знайдених. Цьому давньоримському напою, що зберігся у своїй первісній рідкій формі, щонайменше 2000 років.
Який моторошний інгредієнт знайшли у 2000-річному вині
Вчені з Університету Кордови при дослідженні самої рідини дізналися, що вино римської доби було білим, схожим на те, що зараз і досі виробляють у містах Херес, Монтілья-Морілес і Санлукар. А червонувато-коричневого забарвлення набуло через хімічні реакції, що відбувалися всі ці роки.
"Мінеральний профіль червонуватої рідини можна порівняти з поточними хересними винами з Хереса, фіно винами з Кондадо де Уельва та фіно винами з Монтілья-Морілес — позначення походження неподалік від Кармони", — пишуть дослідники.
Та науковців охопив жах, коли вони дізналися, що головним інгредієнтом цього вина були людські рештки.
Чому та як людські рештки виявилися у вині
Наразі мало що відомо про осіб, чиї урни зберігалися у похоронній камері, однак гравюри на двох із шести урн вказують на те, що група давно померлих включає пару на ім’я Hispanae та Senicio.
Вчені припускають, що вино використали, як частину похоронної церемонії або ритуалу, щоб "допомогти померлому перейти до кращого світу".
Дивовижно те, що саме цей ритуал допоміг вину дожити до наших днів у рідкому стані та зробити його найстарішим з коли-небудь знайдених.
Раніше ми писали, що група вчених провела дослідження дізнавшись, який колір, запах, а головне смак мало римське вино понад 2000 років тому.
Нагадаємо, також ми розповідали, що на дні Середземного моря виявили найстаріший у світі затонулий корабель зі скарбами.
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