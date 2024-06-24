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У найстарішому вині в світі виявили інгредієнт, від якого мурахи шкірою — що там

24 червня 2024 21:54
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Найстаріше вино у світі містить моторошний інгредієнт — що виявили вчені
Ємність з найстарішим рідким вином у світі. Фото: Juan Manuel Román
1752186d-7073-4254-d9a6-3d09cb392200 - Кирило Підгірний

Відкриття, від якого у більшості людей підуть мурашки шкірою, нещодавно зробили дослідники в андалузькому місті Кармона, Іспанія. В одному з поховань вони виявили глечик, який містив найстаріше вино у світі. Проте інгредієнт цього вина бентежить... 

 Дослідження іспанських науковців було оприлюднено у Journal of Archaeological Science: Reports. Найцікавішими подробицями знахідки поділилося видання IFLScience

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Деталі археологічного відкриття 

Під час розкопок у місті Кармона було виявлено підземний римський мавзолей. Вчені припускають, що він був побудований для заможної місцевої родини. 

 

У найстарішому у світі вині знайшли людські рештки: фото
Похоронна урна з рідиною та урна з 2000-річним вином. Фото: Juan Manuel Román, Ayuntamiento de Carmona

Всередині похоронної камери знаходилося шість окремих заповнених попелом урн, що належали різним людям. Проте одна з урн, яка містила кремовані останки чоловіка, також була "до країв наповнена червонуватою рідиною"

 

Найстаріше вино у світі містить моторошний інгредієнт — що виявили вчені
Похоронна камера та знайдений артефакт. Фото: Juan Manuel Román, Ayuntamiento de Carmona

Цією рідиною виявилося вино, яке визнали найстарішим з коли-небудь знайдених. Цьому давньоримському напою, що зберігся у своїй первісній рідкій формі, щонайменше 2000 років

 

В андалузькому місті Кармона, Іспанія, було знайдено урну з 2000-річним римським вином
Який вигляд мала рідина при відкритті урни. Фото: Juan Manuel Román
Найстаріше вино у світі виявилося білим та з людськими рештками
2000-річне "біле" вино. Фото: Juan Manuel Román

Який моторошний інгредієнт знайшли у 2000-річному вині 

Вчені з Університету Кордови при дослідженні самої рідини дізналися, що вино римської доби було білим, схожим на те, що зараз і досі виробляють у містах Херес, Монтілья-Морілес і Санлукар. А червонувато-коричневого забарвлення набуло через хімічні реакції, що відбувалися всі ці роки. 

"Мінеральний профіль червонуватої рідини можна порівняти з поточними хересними винами з Хереса, фіно винами з Кондадо де Уельва та фіно винами з Монтілья-Морілес — позначення походження неподалік від Кармони", — пишуть дослідники.

Та науковців охопив жах, коли вони дізналися, що головним інгредієнтом цього вина були людські рештки

 

2000-річне рідке вино, найстаріше з усіх знайдених, виявили в Іспанії
Дослідження рідини всередині урни. Фото: Juan Manuel Román

Чому та як людські рештки виявилися у вині

Наразі мало що відомо про осіб, чиї урни зберігалися у похоронній камері, однак гравюри на двох із шести урн вказують на те, що група давно померлих включає пару на ім’я Hispanae та Senicio.

Вчені припускають, що вино використали, як частину похоронної церемонії або ритуалу, щоб "допомогти померлому перейти до кращого світу".

Дивовижно те, що саме цей ритуал допоміг вину дожити до наших днів у рідкому стані та зробити його найстарішим з коли-небудь знайдених. 

 

Науковці виявили найстаріше у світі рідке вино віком 2000 років
Похоронна урна з рідиною, яка виявилася 2000-річним вином. Фото: Juan Manuel Román, Ayuntamiento de Carmona

Раніше ми писали, що група вчених провела дослідження дізнавшись, який колір, запах, а головне смак мало римське вино понад 2000 років тому.

Нагадаємо, також ми розповідали, що на дні Середземного моря виявили найстаріший у світі затонулий корабель зі скарбами.  

вино
археологія
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Стародавній Рим

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