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В США продают увлажнитель воздуха в виде взорвавшейся Чернобыльской АЭС — фото

24 июня 2024 00:12
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Увлажнитель воздуха в виде Чернобыльской АЭС Etsy
Увлажнитель воздуха в виде взорвавшейся Чернобыльской АЭС. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

На американском маркетплейсе Etsy появился необычный увлажнитель воздуха в виде взорвавшейся Чернобыльской АЭС.

На это обратили внимание пользователи соцсети X.

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Увлажнитель воздуха в виде Чернобыльской АЭС

Это устройство, отличающееся своим дизайном, имитирует аварию на Чернобыльской атомной электростанции.

В месте взрыва реактора установлена подсветка, создающая эффект сияния, а из устройства выпускается влажная пара имитируя дым.

Чернобыльская АЭС
В месте взрыва реактора установлена подсветка, создающая эффект сияния. Фото: скриншот

Высота увлажнителя составляет 13 см, длина – 15 см, а ширина – 12.

Изделие работает от любого USB-порта.

Цена такого увлажнителя составляет 114 долларов.

Чернобыльская АЭС
Цена на сайте. Фото: скриншот

Отметим, что маркетплейс "Etsy" — peer-to-peer вебсайт электронной коммерции, фокусирующийся на изделиях ручной работы и винтажных вещах, уникальных товарах ограниченного выпуска.

Ранее мы сообщали, что ученые совершили революцию в энергетической сфере, создав уникальный материал, способный питать дома электроэнергией без проводов и аккумуляторов . Этим материалом есть цемент. Однако, конечно, не обычный, а изготовленный по особой технологии.

Также ученые изобрели революционную технологию , позволяющую отправить сообщение на Марс за 12 минут.

 

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Чернобыльская АЭС

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