Увлажнитель воздуха в виде Чернобыльской АЭС Etsy

В США продают увлажнитель воздуха в виде взорвавшейся Чернобыльской АЭС — фото
На американском маркетплейсе Etsy появился необычный увлажнитель воздуха в виде взорвавшейся Чернобыльской АЭС.
На это обратили внимание пользователи соцсети X.
Увлажнитель воздуха в виде Чернобыльской АЭС
Это устройство, отличающееся своим дизайном, имитирует аварию на Чернобыльской атомной электростанции.
В месте взрыва реактора установлена подсветка, создающая эффект сияния, а из устройства выпускается влажная пара имитируя дым.
Высота увлажнителя составляет 13 см, длина – 15 см, а ширина – 12.
Изделие работает от любого USB-порта.
Цена такого увлажнителя составляет 114 долларов.
Отметим, что маркетплейс "Etsy" — peer-to-peer вебсайт электронной коммерции, фокусирующийся на изделиях ручной работы и винтажных вещах, уникальных товарах ограниченного выпуска.
US sells Chernobyl-themed air humidifier— Avinash KS🇮🇳 (@AvinashKS14) June 23, 2024
Для того, чтобы $120, вы будете пользоваться интеллектуальным владельцем воздушного humidifier в стиле... избитой 4-й энергией целого тернопольской энергетики. pic.twitter.com/2WarKaZofd
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