Увлажнитель воздуха в виде Чернобыльской АЭС Etsy

Увлажнитель воздуха в виде взорвавшейся Чернобыльской АЭС. Фото: скриншот

На американском маркетплейсе Etsy появился необычный увлажнитель воздуха в виде взорвавшейся Чернобыльской АЭС.

На это обратили внимание пользователи соцсети X.

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Увлажнитель воздуха в виде Чернобыльской АЭС

Это устройство, отличающееся своим дизайном, имитирует аварию на Чернобыльской атомной электростанции.

В месте взрыва реактора установлена подсветка, создающая эффект сияния, а из устройства выпускается влажная пара имитируя дым.

В месте взрыва реактора установлена подсветка, создающая эффект сияния. Фото: скриншот

Высота увлажнителя составляет 13 см, длина – 15 см, а ширина – 12.

Изделие работает от любого USB-порта.

Цена такого увлажнителя составляет 114 долларов.

Цена на сайте. Фото: скриншот

Отметим, что маркетплейс "Etsy" — peer-to-peer вебсайт электронной коммерции, фокусирующийся на изделиях ручной работы и винтажных вещах, уникальных товарах ограниченного выпуска.

US sells Chernobyl-themed air humidifier



Для того, чтобы $120, вы будете пользоваться интеллектуальным владельцем воздушного humidifier в стиле... избитой 4-й энергией целого тернопольской энергетики. pic.twitter.com/2WarKaZofd — Avinash KS🇮🇳 (@AvinashKS14) June 23, 2024

Ранее мы сообщали, что ученые совершили революцию в энергетической сфере, создав уникальный материал, способный питать дома электроэнергией без проводов и аккумуляторов . Этим материалом есть цемент. Однако, конечно, не обычный, а изготовленный по особой технологии.

Также ученые изобрели революционную технологию , позволяющую отправить сообщение на Марс за 12 минут.