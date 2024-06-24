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У США продають зволожувач повітря у вигляді Чорнобильської АЕС, що вибухнула — фото

24 червня 2024 00:12
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Зволожувач повітря у вигляді Чорнобильської АЕС Etsy
Зволожувач повітря у вигляді Чорнобильської АЕС. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

На американському маркетплейсі Etsy з'явився незвичайний зволожувач повітря у вигляді Чорнобильської АЕС, що вибухнула.

На це звернули увагу користувачі соцмережі X.

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Зволожувач повітря у вигляді Чорнобильської АЕС

Цей пристрій, що вирізняється своїм дизайном, імітує аварію на Чорнобильській атомній електростанції.

У місці вибуху реактора встановлено підсвідку, що створює ефект сяйва, а з пристрою випускається волога пара імітуючи дим.

Чорнобильска АЕС
У місці вибуху реактора встановлено підсвідку, що створює ефект сяйва. Фото: скриншот

Висота зволожувача складає 13 см, довжина – 15 см, а ширина – 12 см.

Виріб працює від будь-якого USB порту.

Ціна такого зволожувача складає 114 доларів.

Чорнобильска АЕС
Ціна на сайті. Фото: скриншот

Зазначимо, що маркетплейс "Etsy" — це peer-to-peer вебсайт електронної комерції, що фокусується на виробах ручної роботи та вінтажних речах і матеріалах, унікальних товарах обмеженого випуску.

Раніше ми повідомляли, що вчені зробили революцію в енергетичній сфері, створивши унікальний матеріал, здатний живити будинки електроенергією без дротів і акумуляторів. Цим матеріалом є цемент. Проте, певна річ, не звичайний, а виготовлений за особливою технологією. 

Також вчені винайшли революційну технологію, яка дозволяє відправити повідомлення на Марс за 12 хвилин.

США
АЕС
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магазини
Чорнобильська АЕС

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