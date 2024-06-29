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Ученые раскрыли тайну, почему коты боятся огурцов — объяснение и курьезные видео

29 июня 2024 06:34
1752186d-7073-4254-d9a6-3d09cb392200 - Кирилл Подгорный
Почему коты боятся огурцов — научное объяснение и курьезные видео
Кот очень испугался огурца. Фото: google.com
1752186d-7073-4254-d9a6-3d09cb392200 - Кирилл Подгорный

Кошки одни из самых милых созданий на земле. Они нас удивляют, утешают и радуют. Но в то же время они довольно загадочны, а их реакция на определенные вещи вызывает удивление. К примеру хозяева усатых заметили, что их четверолапые друзья довольно необычно реагируют на огурцы. Если кот видит этот зеленый овощ возле себя, то просто отпрыгивает от него, как от пламени.

Почему коты так реагируют на огурцы, рассказал специалист в области поведения животных доктор Роджер Магфорд, пишет издание The Telegraph.

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По словам ученого, эту реакцию достаточно просто объяснить. Так, почти на каждом видео хозяева тайком кладут огурец возле своих кошек, при этом обычно хвостатые едят, пьют воду или находятся в расслабленном состоянии.

Замечая возле себя новый неизвестный предмет, они естественно реагируют на него как на потенциальную опасность и отпрыгивают как можно дальше.

Эксперт уверен, что это не страх перед огурцами, а реакция на неизвестное. Если бы на месте огурца оказался любой другой предмет, результат был бы тот же.

"Кошки должны с подозрением относиться ко всему неизвестному, ведь это может оказаться змея или другой хищник. Я подозреваю, что реакция на игрушечного паука, пластиковую рыбу или маску была бы такой же. Словом, дело не в природе огурца, а в элементе неожиданности", — подытожил Роджер Магфорд.

Если коту прямо показать огурец, то реакция будет разная, кто-то проигнорирует, кто-то возможно испугается, а кто-то начнет грызть.

 

Почему коты боятся огурцов - научное объяснение и курьезные видео
Кот грызет огурец. Фото: istockphoto.com

Стоит заметить, что в соцсетях можно найти сотни видео, где хозяева исподтишка подкладывают огурец коту. И возможно, за такой поступок каждый заслуживает попасть в ад. Однако реакция четырехлапых все равно вызывает смех.

Потому, если хотите получить свою порцию позитива и хорошего настроения сегодня, предлагаем вам просмотреть эти курьезные видео, как коты реагируют на огурцы:

 

 

Надеемся, мы подняли вам настроение.

Ранее мы писали, почему коты обожают засыпать на своем человеке.

Напомним, также мы рассказывали, почему коты ложатся на больное место и какие болезни "лечат".

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