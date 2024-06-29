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Вчені розкрили загадку, чому коти бояться огірків — пояснення та курйозні відео

29 червня 2024 06:34
1752186d-7073-4254-d9a6-3d09cb392200 - Кирило Підгірний
Чому коти бояться огірків — наукове пояснення та курйозні відео
Кіт дуже злякався огірка. Фото: google.com
1752186d-7073-4254-d9a6-3d09cb392200 - Кирило Підгірний

Коти одні з наймиліших створінь на землі. Вони нас дивують, втішають та веселять. Та водночас вони є досить загадковими, а їхня реакція на певні речі викликає подив. До прикладу господарі вусатих помітили, що їх чотирилапі друзі досить незвичайно реагують на огірки. Якщо кіт бачить цей зелений овоч біля себе, то просто відстрибує від нього, як від полум'я. 

Чому коти так реагують на огірки, розповів фахівець у сфері поведінки тварин доктор Роджер Магфорд, пише видання TheTelegraph.

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За словами вченого, цю реакцію досить легко пояснити. Так, майже на кожному відео господарі потайки кладуть огірок біля своїх котів, при цьому, зазвичай, хвостаті їдять, п'ють воду або знаходяться у розслабленому стані. 

Помічаючи біля себе новий невідомий предмет, вони природно реагують на нього як на потенційну небезпеку й відстрибують якомога далі. 

Експерт впевнений, що це не страх перед огірками, а реакція на невідоме. Якби на місці огірка опинився будь-який інший предмет, результат був би той самий.

"Коти повинні з підозрою ставитися до всього невідомого, адже це може виявитися змія або інший хижак. Я підозрюю, що реакція на іграшкового павука, пластикову рибу або маску була б такою ж. Словом, справа не в природі огірка, а в елементі несподіванки", — підсумував Роджер Магфорд.

Якщо ж коту прямо показати огірок, то реакція буде різна, хтось проігнорує, хтось можливо злякається, а хтось почне гризти. 

 

Чому коти бояться огірків — наукове пояснення та курйозні відео
Кіт гризе огірок. Фото: istockphoto.com

Варто зауважити, що у соцмережах можна знайти сотні відео, де господарі нишком підкладають огірок коту. І можливо за такий вчинок кожен заслуговує потрапити в пекло. Проте, реакція чотирилапих все одно викликає сміх.

Тож, якщо бажаєте отримати свою порцію позитиву та гарного настрою сьогодні, пропонуємо вам переглянути ці курйозні відео, як коти реагують на огірки: 

 

 

Сподіваємося ми підняли вам настрій. 

Раніше ми писали, чому коти обожнюють засинати на своїй людині.

Нагадаємо, також ми розповідали, чому коти лягають на хворе місце і які хвороби "лікують".

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