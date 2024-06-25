В Австралии 22-летний парень вышел из комы и начал разговаривать на китайском

Бен Макмахон из Австралии, который после комы заговорил на китайском. Фото: Facebook Бена Макмахона

В Австралии 22-летний парень по имени Бен Макмахон вышел из комы и внезапно перешел на другой язык. Австралиец, который попал в серьезную аварию и пролежал некоторое время в состоянии комы, неожиданно проснулся и заговорил на китайском.

Об этом рассказывает Daily Mail.

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Австралиец попал в серьезное ДТП, когда в его авто врезался грузовой автомобиль, который нарушил правила дорожного движения, проехав на красный свет светофора. В результате аварии Бен получил многочисленные переломы костей и даже сотрясение мозга, после чего впал в кому.

Однако, после того, как он из нее вышел, он внезапно начал говорить на китайском.

Австралиец по имени Бен Макмахон. Фото: Facebook Бена Макмахона

Как Бен Макмахон после комы начал говорить на китайском

Молодой гражданин Австралии раньше посещал курсы китайского в школе, но не закончил их. Когда Бен проснулся, он обратился к медсестре именно на китайском и попросил у нее ручку с бумагой. На нем молодой человек написал родителям трогательные слова, заявив, что он любит их и обязательно встанет на ноги.

Сам парень впоследствии заявил, что он не понимал, что перешел на другой язык, ведь, по его словам, это было само по себе. Более того, Бен не помнил родной английский язык, поэтому начал его вспоминать, потратив на это несколько дней.

Мама и папа Бена Макмахона на интервью. Фото: The Project

Как это помогло парню в жизни

Удивительно, но именно этот случай помог молодому австралийцу, открыв перед ним новые двери. Впоследствии Бен начал работать гидом на китайском языке и даже вел собственную программу. Более того, сегодня парень проживает в китайском Шанхае.

Что об этом говорят медики

Ученые считают, что парень перешел на другой язык из-за того, что у него пострадала та часть мозга, которая отвечает за речь.

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