В Австралії 22-річний хлопець вийшов з коми і почав розмовляти китайською — подробиці

Бен Макмахон з Австралії, який після коми заговорив китайською. Фото: Facebook Бена Макмахона

В Австралії 22-річний хлопець на ім’я Бен Макмахон вийшов з коми і раптово перейшов на іншу мову. Австралієць, який потрапив у серйозну аварію і пролежав якийсь час у стані коми, неочікувано прокинувся і заговорив китайською.

Про це розповідає Daily Mail.

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Австралієць потрапив у серйозну ДТП, коли в його авто врізався вантажний автомобіль, який порушив правила дорожнього руху, проїхавши на червоне світло світлофору. В результаті аварії Бен отримав численні переломи кісток і навіть струс мозку, після чого впав у кому.

Проте після того, як він з неї вийшов, він раптово почав говорити китайською.

Австралієць на ім'я Бен Макмахон. Фото: Facebook Бена Макмахона

Як Бен Макмахон після коми почав говорити китайською

Молодий громадянин Австралії раніше відвідував курси китайської у школі, але не закінчив їх. Коли Бен прокинувся, він звернувся до медсестри саме китайською і попросив у неї ручку з папером. На ньому молодий чоловік написав батькам зворушливі слова, заявивши, що він їх любить і обов'язково стане на ноги.

Сам хлопець згодом заявив, що він не розумів, що перейшов на іншу мову, адже, за його словами, це було само по собі. Ба більше, Бен не пам’ятав рідну англійську мову, тому почав її згадувати, витративши на це декілька днів.

Мама і тато Бена Макмахона на інтерв'ю. Фото: The Project

Як це допомогло хлопцю в житті

Дивовижно, але саме цей випадок допоміг молодому австралійцю, відкривши перед ним нові двери. Згодом Бен почав працювати гідом китайською мовою і навіть вів власну програму. Ба більше, сьогодні хлопець проживає у китайському Шанхаї.

Що про це говорять медики

Вчені вважають, що хлопець перейшов на іншу мову через те, що в нього постраждала та частина мозку, яка відповідає за мовлення.

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