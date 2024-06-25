Мозговой имплантат впервые установили ребенку — для чего нужен и как работает

Новаторское устройство, которое установили в мозг. Фото: bbc.com

Наука сделала большой шаг вперед. И пока стартап Neuralink тестирует мозговой имплант для управления электронными устройствами силой мыслей, остальные исследователи разработали новаторскую технологию, способную бороться с тяжелым заболеванием у детей. Первое устройство для стимуляции мозга уже вживили 13-летнему мальчику из Великобритании.

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Устройство, изготовленное компанией Bioinduction, называется Picostim. Оно предназначено для глубокой стимуляции мозга (deep brain stimulation/DBS).

Как отмечают разработчики, мозговой имплант особенно хорошо подходит для использования у детей с синдромом Леннокса-Гасто — тяжелой формы эпилепсии, вызывающей несколько различных типов судорог, не поддающихся традиционным противоэпилептическим препаратам.

Для того чтобы опробовать устройство, был создан проект CADET, включающий серию последовательных клинических испытаний. Bioinduction хочет испытать Picostim на 22 детях с синдромом Леннокса-Гасто. Первым ребенком, кому хирургически имплантировали стимулятор, стал мальчик из Великобритании Оран Нолсон.

13-летний Оран Нолсон. Фото: Great Ormond Street Hospital For Children

Как работает мозговой имплант? Сам стимулятор прикрепляется к черепу с помощью подключенных электродов, которые вставляются в ту часть мозга, где они могут влиять на судорожную активность. Его можно заряжать через кожу с помощью портативного зарядного устройства или мини-гарнитуры.

Теоретически устройство, имплантированное в нужную часть мозга, может обеспечить постоянный электрический ток, нарушающий или блокирующий аномальные модели активности, характеризующие эпилептические припадки.

Мозговой имплант стимулирует части мозга. Фото: bbc.com

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В трехлетнем возрасте у Орана Нолсона из Великобритании врачи обнаружили синдром Леннокса-Гасто. Ребенок ежедневно страдал от эпилептических приступов, из-за чего ухудшилась мозговая активность, мальчик терял навыки и не мог полноценно развиваться.

Никакие лекарства не помогали улучшить состояние Орана, а количество приступов только увеличивалось, иногда он имел сотни приступов в день. Итак, мозговой имплант был последней надеждой подростка.

В октябре 2023 года Оран Нолсон перенес операцию и стал первым ребенком в мире, испытавшим устройство для стимуляции мозга для лечения тяжелой формы эпилепсии.

Во время восьмичасовой операции электроды были глубоко вставлены в таламус внутри мозга Нолсона и прикреплены к квадратному устройству размером 3,5 см и толщиной 0,6 см, который был закреплен в его черепе.

В настоящее время врачи наблюдают, что дневные приступы уменьшились на 80%. Улучшение было настолько заметным, что Нолсон даже смог взять уроки верховой езды под пристальным медицинским наблюдением.

13-летний Оран Нолсон. Фото: Great Ormond Street Hospital For Children

Мама Орана также подтвердила, что дневные приступы эпилепсии практически прекратились, и мальчик стал более внимательным и сосредоточенным.

Оран (справа) со своей мамой, братом и сестрой. Фото: bbc.com

Этот случай является важной вехой для проекта CADET, но вскоре работа продолжится еще с тремя детьми. Есть надежда, что в будущем стимуляторы могут быть модифицированы, чтобы реагировать на изменения в активности мозга в режиме реального времени, прекращая приступы до их начала.

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