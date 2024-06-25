Мозковий імплантат вперше встановили дитині — для чого потрібен і як працює

Новаторський пристрій, який встановлюється у мозок. Фото: bbc.com

Наука зробила великий крок вперед. І поки стартап Neuralink тестує мозковий імплант для керування електронними пристроями силою думок, інші дослідники розробили новаторську технологію, здатну боротися з тяжким захворюванням у дітей. Перший пристрій для стимуляції мозку вже вживили 13-річному хлопчику з Великої Британії.

Що відомо про мозковий імплант, як він працює та як змінив життя юнака, пише видання FLScience.

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Пристрій, виготовлений компанією Bioinduction, називається Picostim. Він призначений для глибокої стимуляції мозку (deep brain stimulation/DBS).

Як зазначають розробники, мозковий імплант особливо добре підходить для використання у дітей із синдромом Леннокса-Гасто — тяжкої форми епілепсії, яка викликає кілька різних типів судом, які не піддаються традиційним протиепілептичним препаратам.

Для того, щоб випробувати пристрій, було створено проєкт CADET, який включає серію послідовних клінічних випробувань. Bioinduction хоче випробувати Picostim на 22 дітях із синдромом Леннокса-Гасто. Першою дитиною, кому хірургічно імплантували стимулятор, став хлопчик з Великої Британії Оран Нолсон.

13-річний Оран Нолсон. Фото: Great Ormond Street Hospital For Children

Як працює мозковий імплант? Сам стимулятор прикріплюється до черепа за допомогою підключених електродів, які вставляються в ту частину мозку, де вони можуть найбільше впливати на судомну активність. Його можна заряджати через шкіру за допомогою портативного зарядного пристрою або гарнітури.

Теоретично пристрій, імплантований у потрібну частину мозку, може забезпечити постійний електричний струм, який порушує або блокує аномальні моделі активності, які характеризують епілептичні припадки.

Мозковий імплант стимулює частини мозку. Фото: bbc.com

Хвороба, що зруйнувала життя дитини, та шанс на порятунок у вигляді мозкового імпланту

У трирічному віці у Орана Нолсона з Великої Британії лікарі виявили синдром Леннокса-Гасто. Дитина щодня страждала від епілептичних нападів, через що погіршилася мозкова активність, хлопчик втрачав навички й не міг повноцінно розвиватися.

Жодні ліки не допомагали покращити стан Орана, а кількість нападів лише збільшувалася, іноді він мав сотні нападів на день. Тож, мозковий імплант був останньою надією підлітка.

У жовтні 2023 року Оран Нолсон переніс операцію і став першою дитиною у світі, який випробував пристрій для стимуляції мозку для лікування важкої форми епілепсії.

Під час восьмигодинної операції електроди були вставлені глибоко в таламус всередині мозку Нолсона і прикріплені до квадратного пристрою розміром 3,5 см і товщиною 0,6 см, який був закріплений у його черепі.

Наразі лікарі спостерігають, що денні напади зменшилися на 80%. Покращення було настільки помітним, що Нолсон навіть зміг взяти уроки верхової їзди під пильним медичним наглядом.

13-річний Оран Нолсон. Фото: Great Ormond Street Hospital For Children

Мама Орана також підтвердила, що денні напади епілепсії практично припинилися й хлопчик став більш уважним та зосередженим.

Оран (справа) зі своєю мамою, братом і сестрою. Фото: bbc.com

Цей випадок є важливою віхою для проєкту CADET, але незабаром робота продовжиться ще з трьома дітьми. Є надія, що в майбутньому стимулятори можуть бути модифіковані, щоб реагувати на зміни в активності мозку в режимі реального часу, припиняючи напади до їх початку.

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