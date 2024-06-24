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Замерз на 44 тысячи лет — ученые обнаружили останки древнего хищника

24 июня 2024 21:03
dee7dc9f-3580-4d02-490d-ac82237d3a00 - Владимир Бравый
Ученые нашли останки волка, который замерз на 44 тысячи лет — фото
Группа исследователей, изучающая найденного волка. Фото: Daily Mail
dee7dc9f-3580-4d02-490d-ac82237d3a00 - Владимир Бравый

Исследователи извлекли из вечной мерзлоты волка, который пробыл там около 44 лет. Несмотря на то, что зверь пробыл в таком состоянии достаточно большой период времени, его останки хорошо сохранились, что наталкивает ученых на серьезные мысли.

Об этом рассказывает Daily Mail.

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Что известно о находке

По словам исследователей, нашли они именно взрослого самца, у которого, что самое интересное, в хорошем состоянии сохранилось мех с костями, а также зубы и внутренние органы. Ученые передали хищника музею, где состоялось вскрытие волка, который, собственно, и ответит на все вопросы исследователей.

Останки древнего волка, найденные учёными
Останки древнего волка, найденные учеными. Фото: Daily Mail

Кроме меха, зубов, органов и костей, у волка остался целым еще его желудок, поскольку все эти годы он не был поражен внешними факторами. Поэтому ученые надеются, что им удастся понять, чем в древности питался волк.

К тому же исследователи полагают, что в желудке зверя может остаться еда, которую употребляла его добыча в последний раз. Поэтому у ученых есть большие шансы узнать больше подробностей о древнем хищнике, который пролежал в вечной мерзлоте в течение 44 тысяч лет.

Вскрытие древнего волка, лежавшего в вечной мерзлоте
Вскрытие древнего волка, лежащего в вечной мерзлоте. Фото: Daily Mail

В процессе исследования ученые также удалили моляр хищника, чтобы понять, сколько ему лет на самом деле. Однако они уже сейчас говорят, что обнаружили они именно взрослого самца.

Что говорят ученые

Исследователи уверены, что эта находка поможет им позитивно повлиять на будущее.

"Мы надеемся на хорошие результаты, которые позволят нам глубже понять, какими были древние микробные сообщества, какую функцию они выполняли и насколько опасные патогенные бактерии были представлены в их структуре. Возможно, будут найдены микроорганизмы, которые могут быть использованы в медицине и биотехнологии как перспективные. продуценты биологически активных веществ. Поэтому это исследование имеет особое влияние на будущее", — отметили исследователи.

Напомним, мы писали о том, что ученым удалось воспроизвести лицо человека, который когда-то жил.

Ранее мы рассказывали о том, что ученые обнаружили таинственные останки женщин-викингов.

Также мы сообщали о том, что в пещере исследователи обнаружили останки древних великанов.

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