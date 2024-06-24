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Замерз на 44 тисячі років — вчені знайшли останки стародавнього хижака, фото

24 червня 2024 21:03
dee7dc9f-3580-4d02-490d-ac82237d3a00 - Володимир Бравий
Вчені знайшли останки вовка, який замерз на 44 тисячі років — фото
Група дослідників, яка вивчає знайденого вовка. Фото: Daily Mail
dee7dc9f-3580-4d02-490d-ac82237d3a00 - Володимир Бравий

Дослідники витягнули з вічної мерзлоти вовка, який пробув там близько 44 років. Попри те, що звір пробув у такому стані досить великий період часу, його останки гарно збереглися, що наштовхує вчених на серйозне замислення.

Про це розповідає Daily Mail.

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Що відомо про знахідку

За словами дослідників, знайшли вони саме дорослого самця, в якого, що найцікавіше, у гарному стані збереглося хутро з кістками, а також зуби та внутрішні органи. Вчені передали хижака до музею, де відбувся розтин вовка, який, власне, і відповість на всі запитання дослідників.

Останки древнего волка, найденные учеными
Останки стародавнього вовка, які знайшли вчені. Фото: Daily Mail

Крім хутра, зубів, органів і кісток, у вовка залишився цілим ще його шлунок, оскільки всі ці роки він не був уражений зовнішніми факторами. Тому вчені сподіваються, що їм вдасться зрозуміти, чим в стародавні часи харчувався вовк.

До того ж, дослідники вважають, що в шлунку звіра може залишитися їжа, яку вживала його здобич востаннє. Тому у вчених є великі шанси дізнатися більше подробиць про стародавнього хижака, який пролежав у вічній мерзлоті протягом 44 тисяч років.

Вскрытие древнего волка, лежавшего в вечной мерзлоте
Розтин стародавнього вовка, який лежав у вічній мерзлоті. Фото: Daily Mail

У процесі дослідження вчені також видалили моляр хижака, щоб зрозуміти, скільки йому років насправді. Проте, вони вже зараз кажуть, що виявили вони саме дорослого самця. 

Що кажуть вчені

Дослідники впевнені, що ця знахідка допоможе їм позитивно вплинути на майбутнє.

"Ми сподіваємося на хороші результати, які дозволять нам глибше зрозуміти, якими були стародавні мікробні спільноти, яку функцію вони виконували і наскільки небезпечні патогенні бактерії були представлені в їхній структурі. Можливо, будуть знайдені мікроорганізми, які можуть бути використані в медицині та біотехнології як перспективні продуценти біологічно активних речовин. Тому це дослідження має особливий вплив на майбутнє", — наголосили дослідники.

Нагадаємо, ми писали про те, що вченим вдалося відтворити обличчя людини, яка колись жила. 

Раніше ми розповідали про те, що вчені знайшли таємничі останки жінок-вікінгів. 

Також ми повідомляли про те, що в печері дослідники знайшли останки прадавніх велетнів.

наука
знахідка
вчені
вовк

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