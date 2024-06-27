Археологи случайно наткнулись на древний алфавит исчезнувшей цивилизации — фото

Археологические работы на месте раскопок. Фото: Jordi Salas

Недавно в испанском городе Гуаренья археологи во время раскопок наткнулись на старинную табличку, возраст которой около 2500 лет. Сначала на куске камня заметили рисунки воинов, но каково было удивление, когда на ней разглядели алфавит давно исчезнувшей древней цивилизации.

Что это за табличка, какой цивилизации она принадлежала и что мы знаем об их письменности, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на IFLScience.

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Что известно о найденной табличке

Ее обнаружили в месте под названием Касас-дель-Туруньо (Casas del Turuñuelo). Археологический памятник принадлежит к поздней тартесской цивилизации, возникшей на юго-западе Пиренейского полуострова примерно 2500 лет назад.

Табличка из сланца, которую там обнаружили, размером всего 20 см. На ней сразу заметили вырезанные рисунки. Как предполагают ученые, это изображение воинов.

Кроме алфавита, табличка имеет размытые контуры воинов. Фото: E. Rodríguez/M. Luque/CSIC

Удивительная находка алфавит тартессцев

Археологи, проводившие раскопки, не сразу поняли, какое перед ними сокровище. На наличие таинственного алфавита древнего языка указал компьютерный ученый и эксперт по палеоиспанским языкам из Университета Барселоны Джоан Феррер ай Джане (Joan Ferrer i Jané).

На одной из сторон таблички эксперт подметил палеоиспанский знак. После детального изучения изображений артефакта он заключил, что это южный алфавит с начальной последовательностью ABeKaTuIKeLBaNS?ŚTaUE, которая почти такая же, как задокументирована в испанском алфавите, за исключением 11-го знака, имеющего особую форму. Эта азбука имеет 27 знаков и является единственной полной, которую мы знаем на сегодня.

Ученый подчеркнул, что там могут быть буквы или символы, которые предстоит открыть, поскольку нижняя часть таблички отломана. По мнению Феррера, когда-то на доске могло быть изображено 32 символа.

Алфавит найден на куске сланца. Фото: JFiJ/CSIC

Это открытие особенно важно, ведь сегодня есть лишь два других доказательства, которые демонстрируют алфавиты южных палеоиспанских письменностей. Так что об этой системе письма мы знаем очень мало.

Резная сланцевая пластина 6-5 века до н. е. Фото: E. Rodríguez/M. Luque/CSIC

Что мы знаем о тартессцах и палеоиспанской письменности

Древний народ Тартесс жил в эпоху поздней бронзы на юго-западе Пиренейского полуострова Испании. Доказательство этого нашли буквально год назад в Касас-дель-Туруньо.

Известно, что культура тартессцев — это сочетание местных палеоиспанских и финикийских черт. Люди говорили ныне вымершим языком, известным как тартесский, и владели искусством металлургии и металлообработки. Бронзовые изделия славились сложным дизайном.

Что касается палеоиспанской письменности, то это системы письма, которые использовались на Пиренейском полуострове до появления латинского алфавита. Они делятся по крайней мере на две семьи: северо-восточную и южную.

Считается, что все эти письменности произошли от финикийской системы письма, разработанной финикийской цивилизацией, процветавшей около 3000 лет назад вдоль побережья восточного Средиземного моря в современном Ливане, Сирии и Израиле.

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