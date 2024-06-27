Археологи випадково натрапили на прадавній алфавіт зниклої цивілізації — фото

Археологічні роботи на місці розкопок. Фото: Jordi Salas

Нещодавно в іспанському місті Гуаренья археологи під час розкопок натрапили на стародавню табличку, вік якої близько 2500 років. Спочатку на шматку каміння помітили малюнки воїнів, але яке ж було здивування, коли на ній роздивилися алфавіт давно зниклої прадавньої цивілізації.

Що це за табличка, якій цивілізації вона належала та що ми знаємо про їх писемність, розповідає Новини.LIVE з посиланням на IFLScience.

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Що відомо про знайдену табличку

Її виявили у місці під назвою Касас-дель-Туруньо (Casas del Turuñuelo). Археологічна пам'ятка належить до пізньої тартеської цивілізації, яка виникла на південному заході Піренейського півострова приблизно 2500 років тому.

Табличка зі сланцю, яку там виявили, розміром всього 20 см. На ній одразу помітили вирізьблені малюнки. Як припускають вчені, це зображення воїнів.

Крім алфавіту, табличка має розмиті контури воїнів. Фото: E. Rodríguez/M. Luque/CSIC

Дивовижна знахідка алфавіт тартесців

Археологи, які проводили розкопки, не одразу зрозуміли, який перед ними скарб. На наявність таємничого алфавіту стародавньої мови вказав комп’ютерний вчений та експерт з палеоіспанських мов з Університету Барселони Джоан Феррер ай Джане (Joan Ferrer i Jané).

На одній зі сторін таблички експерт помітив палеоіспанський знак. Після детального вивчення зображень артефакту він зробив висновок, що це південний алфавіт із початковою послідовністю ABeKaTuIKeLBaNS?ŚTaUE, яка майже така ж, як задокументована в іспанському алфавіті, за винятком 11-го знака, який має особливу форму. Ця абетка має 27 знаків і є єдиною повною, яку ми знаємо на сьогодні

Вчений підкреслив, що там можуть бути букви чи символи, які ще належить відкрити, оскільки нижня частина таблички відламана. На думку Феррера, колись на дошці могло бути зображено 32 символи.

Алфавіт, знайдений на шматку сланцю. Фото: JFiJ/CSIC

Це відкриття є особливо важливим, адже сьогодні є лише два інші докази, які демонструють алфавіти південних палеоіспанських писемностей. Тож, про цю систему письма ми знаємо дуже мало.

Різьблена сланцева пластина VI-V століття до н. е. Фото: E. Rodríguez/M. Luque/CSIC

Що ми знаємо про тартесців та палеоіспанську писемність

Стародавній народ Тартесс жив у епоху пізньої бронзи на південному заході Піренейського півострова Іспанії. Свідчення про це знайшли буквально рік тому Касас-дель-Туруньо.

Відомо, що культура тартесців — це поєднання місцевих палеоіспанських та фінікійських рис. Люди говорили нині вимерлою мовою, відомою як тартеська, і володіли мистецтвом металургії та металообробки. Бронзові вироби славилися складним дизайном.

Щодо палеоіспанської писемності, то це системи письма, що використовувалися на Піренейському півострові до появи латинського алфавіту. Вони поділяються принаймні на дві родини: північно-східну та південну.

Вважається, що всі ці писемності походять від фінікійської системи письма, розробленої фінікійською цивілізацією, яка процвітала близько 3000 років тому вздовж узбережжя східного Середземного моря в сучасному Лівані, Сирії та Ізраїлі.

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