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Старинные письма раскрыли жуткую болезнь Влада Цепеша — что убивало Дракулу

26 июня 2024 21:34
1752186d-7073-4254-d9a6-3d09cb392200 - Кирилл Подгорный
Граф Дракула болезнь — ученые раскрыли тайну, чем болел Влад Цепеш
Больной граф Влад Цепеш. Коллаж: Новини.LIVE
1752186d-7073-4254-d9a6-3d09cb392200 - Кирилл Подгорный

Влад III, известный также как Влад Цепеш или граф Дракула, оставил глубокий след в истории и воображении людей. Воеводу-князя Валахии во всем мире знают как кровавого тирана, жестоко расправлявшегося с врагами. Именно его бесчеловечные методы наказания и пытки стали причиной формирования мифа о вампире. Но на мистический образ могла повлиять также и редкая болезнь, которой страдал правитель.

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Раскрыть таинственную болезнь ученым помогли старинные письма. Уникальное исследование было обнародовано в ACS Publications.

Письма, открывшие тайну великого Дракулы

Как мы уже неоднократно отмечали, основой исследования стали реальные документы румынского князя, а именно три письма одно из которых датировано 1457 годом, а два других — 1475 годом. Подписывая их, он касался руками бумаги, следовательно, оставлял на ней микрочастицы кожи.

Исследователи собрали пептиды, белки из бумаги и поместили в масс-спектрометр. Поскольку многие люди работали с письмами на протяжении веков, ученые сосредоточились на наиболее явных и старейших белках, которые с высокой вероятностью принадлежали самому Владу. Результаты поразили.

 

Чем болел Влад Дракула — старинные письма помогли ученым раскрыть тайну
Письмо датировано 4 августа 1475 года. Фото: pubs.acs.org
Влад Цепеш, известный как Дракула, страдал мистической болезнью.
На бумаге внизу слева изображена личная подпись Дракулы. Фото: pubs.acs.org

Какими болезнями страдал Влад Цепеш

Влад III, получивший прозвище Цепеш из-за своей любви насаживать врагов на кол, имел не одну тяжелую болезнь, в том числе и генетическую. У Дракулы также обнаружили признаки воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и кожи.

Однако одна из болезней действительно поражает, именно она могла сформировать образ кровожадного вампира. Дело в том, что Дракула страдал гемолакрией — редкое состояние, вызванное воспалительными процессами в организме, которое проявляется кровавыми слезами.

Человек не может контролировать это. Кровавые слезы текут сами собой, но не вызывают боли или дискомфорта. Так или иначе, подобное явление говорит о тяжелом состоянии и процессах в организме, которые могут стать причиной смерти.

 

Граф Дракула болезнь — ученые раскрыли тайну, чем болел Влад Цепеш
Портрет Влада Цепеша. Фото: deviantart.com

Как долго страдал Дракула этой патологией, сказать трудно, ведь она может проявиться в любом возрасте, особенно, если у тебя есть букет из инфекционных болезней. Но ученые предполагают, что необычный недуг Влада мог проявиться в последние годы его жизни.

Кстати, как для того времени, румынский князь прожил много лет. Он умер в возрасте 45 лет, но не из-за болезней, а убийства — враги отрубили ему голову.

 

Ранее мы писали, что ученые "воскресили" вампира из Италии, жившего более 500 лет назад.

Также мы рассказывали, какие три жуткие события предрек Эдгар По в своих самых известных произведениях.

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