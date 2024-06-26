Граф Дракула болезнь — ученые раскрыли тайну, чем болел Влад Цепеш

Старинные письма раскрыли жуткую болезнь Влада Цепеша — что убивало Дракулу
Влад III, известный также как Влад Цепеш или граф Дракула, оставил глубокий след в истории и воображении людей. Воеводу-князя Валахии во всем мире знают как кровавого тирана, жестоко расправлявшегося с врагами. Именно его бесчеловечные методы наказания и пытки стали причиной формирования мифа о вампире. Но на мистический образ могла повлиять также и редкая болезнь, которой страдал правитель.
Раскрыть таинственную болезнь ученым помогли старинные письма. Уникальное исследование было обнародовано в ACS Publications.
Письма, открывшие тайну великого Дракулы
Как мы уже неоднократно отмечали, основой исследования стали реальные документы румынского князя, а именно три письма одно из которых датировано 1457 годом, а два других — 1475 годом. Подписывая их, он касался руками бумаги, следовательно, оставлял на ней микрочастицы кожи.
Исследователи собрали пептиды, белки из бумаги и поместили в масс-спектрометр. Поскольку многие люди работали с письмами на протяжении веков, ученые сосредоточились на наиболее явных и старейших белках, которые с высокой вероятностью принадлежали самому Владу. Результаты поразили.
Какими болезнями страдал Влад Цепеш
Влад III, получивший прозвище Цепеш из-за своей любви насаживать врагов на кол, имел не одну тяжелую болезнь, в том числе и генетическую. У Дракулы также обнаружили признаки воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и кожи.
Однако одна из болезней действительно поражает, именно она могла сформировать образ кровожадного вампира. Дело в том, что Дракула страдал гемолакрией — редкое состояние, вызванное воспалительными процессами в организме, которое проявляется кровавыми слезами.
Человек не может контролировать это. Кровавые слезы текут сами собой, но не вызывают боли или дискомфорта. Так или иначе, подобное явление говорит о тяжелом состоянии и процессах в организме, которые могут стать причиной смерти.
Как долго страдал Дракула этой патологией, сказать трудно, ведь она может проявиться в любом возрасте, особенно, если у тебя есть букет из инфекционных болезней. Но ученые предполагают, что необычный недуг Влада мог проявиться в последние годы его жизни.
Кстати, как для того времени, румынский князь прожил много лет. Он умер в возрасте 45 лет, но не из-за болезней, а убийства — враги отрубили ему голову.
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