Граф Дракула хвороба — вчені розкрили таємницю, на що хворів Влад Цепеш

Хворий граф Влад Цепеш. Колаж: Новини.LIVE

Влад III, відомий також як Влад Цепеш або ж граф Дракула залишив глибокий слід в історії та уяві людей. Воєводу-князя Валахії в усьому світі знають як кривавого тирана, який жорстоко розправлявся з ворогами. Саме його нелюдські методи покарання та катування стали причиною формування міфу про вампіра. Але на містичний образ могла вплинути також і рідкісна хвороба, на яку страждав правитель.

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Розкрити таємничу хворобу вченим допомогли старовинні листи. Унікальне дослідження було оприлюднено в ACS Publications.

Листи, що відкрили таємницю великого Дракули

Як ми вже неодноразово зазначали, основою дослідження стали реальні документи румунського князя, а саме три листа один з яких датований 1457 роком, а два інших — 1475 роком. Підписуючи їх, він торкався руками паперу, а отже, залишав на ньому мікрочастинки шкіри.

Дослідники зібрали пептиди, білки з паперу і помістили в мас-спектрометр. Оскільки багато людей працювали з листами протягом століть, науковці зосередилися на найбільш явних та найстаріших білках, які з високою імовірністю належали самому Владу. Результати вразили.

Лист датований 4 серпня 1475 року. Фото: pubs.acs.org

На листі внизу зліва зображено особистий підпис Дракули. Фото: pubs.acs.org

На які хвороби страждав Влад Цепеш

Влад III, який отримав прізвисько Цепеш через свою любов насаджувати ворогів на палю, мав не одну важку хворобу, у тому числі й генетичну. У Дракули також виявили ознаки запальних захворювань верхніх дихальних шляхів і шкіри.

Проте, одна з хвороб дійсно вражає, саме вона могла сформувати образ кровожерливого вампіра. Річ у тім, що Дракула страждав на гемолакрію — рідкісний стан спричинений запальними процесами в організмі, який проявляється кривавими сльозами.

Людина не може контролювати це. Криваві сльози течуть самі собою, але не викликають болі чи дискомфорту. Так чи інакше, подібне явище говорить про тяжкий стан та процеси в організмі, які можуть стати причиною смерті.

Портрет Влада Цепеша. Фото: deviantart.com

Як довго страждав Дракула на цю патологію, сказати важко, адже вона може проявитися у будь-якому віці, особливо, якщо ти маєш букет з інфекційних хвороб. Але вчені припускають, що незвичайна недуга Влада могла проявитися в останні роки його життя.

До речі, як для того часу, румунський князь прожив досить багато років. Він помер у віці 45 років, але не через хвороби, а вбивство — вороги відрубали йому голову.

Раніше ми писали, що вчені "воскресили" вампіра з Італії, який жив понад 500 років назад.

Також ми розповідали, я кі три моторошні події передрік Едгар По у своїх найвідоміших творах.