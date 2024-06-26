В США нашли бутылку с посланием, выпущенную в море 63 года назад — что там написано

Бутылка с посланием, найденная возле Бостона. Фото: Facebook Министерства рыболовства и океанов Канады

В США возле столицы штата Массачусетс, города Бостон, наткнулись на бутылку с интересным посланием, выпущенную в море еще в 1961 году. Стало известно, как выглядит эта невероятная находка и какое сообщение она в себе содержала.

Об этом рассказывают на официальной странице Министерства рыболовства и океанов Канады в Facebook.

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Что известно о находке

В Министерстве рыболовства и океанов Канады сообщили, что бутылку с сообщением положили в открытое море еще в далеком 1961 году. Сделали это недалеко от острова Макиас-Сил в заливе Фанди в Канаде, а нашли эту бутылку только сейчас.

Оказывается, как говорят в министерстве, эта бутылка запускалась в море для того, чтобы она следила за течением. В послании было написано, что тот, кто найдет эту бутылку и расскажет о ней исследователям, может получить вознаграждение в размере одного доллара.

Бутылка с запиской на берегу. Фото: Medium

В министерстве отметили, что данные о течениях, получаемых учеными, помогали им понять, как можно снизить влияние человека на экологию. В частности, можно было понять, как минимизировать влияние нефти, однако теперь все изменилось.

"Эта "олдскульная" технология лишь помогала исследователям понять места и даты находок. Однако с тех пор все немного изменилось. Спутники и суперкомпьютеры теперь дают лучшие оценки течениям. С 1961 года мы прошли лишь небольшой путь, не правда ли?" — обратились к людям в Министерстве рыболовства и океанов Канады.

Сообщение Министерства рыболовства и океанов Канады о находке. Фото: скриншот с Facebook

Как выглядит бутылка

На странице Министерства также показали и саму бутылку, на которой можно увидеть слова "Разбей эту бутылку. Награда — один доллар". Кроме того, показали и место, где, собственно, и нашли эту бутылку с посланием 1961 года.

Бутылка с посланием и море, где ее обнаружили. Фото: коллаж Новини.LIVE

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