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У США знайшли пляшку з посланням, яка подорожувала морем з 1961 року — що в ній

26 червня 2024 21:11
dee7dc9f-3580-4d02-490d-ac82237d3a00 - Володимир Бравий
У США знайшли пляшку з посланням, яку випустили в море 63 роки тому — що там написано
Пляшка з посланням, яку знайшли біля Бостону. Фото: Facebook Міністерства рибальства і океанів Канади
dee7dc9f-3580-4d02-490d-ac82237d3a00 - Володимир Бравий

У США біля столиці штату Массачусетс, міста Бостон, натрапили на пляшку з цікавим посланням, яку випустили в море ще у 1961 році. Стало відомо, який вигляд має ці неймовірна знахідка і яке повідомлення вона в собі містила.

Про це розповідають на офіційній сторінці Міністерства рибальства та океанів Канади у Facebook.

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Що відомо про знахідку

У Міністерстві рибальства і океанів Канади повідомили, що пляшку з повідомленням поклали у відкрите море ще у далекому 1961 році. Зробили це неподалік від острова Макіас-Сіл у затоці Фанді в Канаді, а знайшли цю пляшку лише зараз.

Виявляється, як говорять у міністерстві, цю пляшку запускали в море для того, щоб вона стежила за течією. У посланні було написано, що той, хто знайде цю пляшку і розповість про неї дослідникам, може отримати винагороду в розмірі одного долару. 

Бутылка с запиской на берегу
Пляшка із запискою на березі. Фото: Medium

У Міністерстві наголосили, що дані про течії, які отримували вчені, допомагали їм зрозуміти, як можна знизити вплив людини на екологію. Зокрема, можна було зрозуміти, як мінімізувати вплив нафти, однак тепер все змінилося. 

"Ця "олдскульна" технологія лише допомагала дослідникам зрозуміти місця і дати знахідок. Однак з того часу все трохи змінилося. Супутники та суперкомп'ютери тепер надають кращі оцінки течій. З 1961 року ми пройшли лише невеликий шлях, чи не так?" — звернулися до людей в Міністерстві рибальства і океанів Канади.

Публікація зі сторінки Міністерства рибальства і океанів Канади
Повідомлення Міністерства рибальства і океанів Канади про знахідку. Фото: скриншот з Facebook

Який вигляд має пляшка

На сторінці міністерства також показали і саму пляшку, на якій можна побачити слова "Розбий цю пляшку. Нагорода — один долар". Крім того, показали і місце, де, власне, і знайшли цю пляшку з посланням 1961 року. 

Бутылка с посланием и море, где ее нашли
Пляшка з посланням і море, де її знайшли. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, що в США дослідники натрапили на останки стародавнього вовка, який був у вічній мерзлоті 44 тисячі років. 

Раніше ми розповідали про те, що у В’єтнамі вчені знайшли спеції, які додавали предки під час приготування карі. 

Також ми повідомляли про те, що в США чоловік за допомогою магніту дістав з озера купу грошей.

США
знахідка
море
пляшка з посланням

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