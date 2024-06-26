Чоловік виграв 4 млн дол. у казино в Сингапурі й помер від інфаркту — відео

Небайдужі роблять чоловіку непрямий масаж серця. Фото: скриншот

Чоловік виграв 4 мільйони доларів в казино в готелі Marina Bay Sands, що в Сінгапурі та не зміг витримати емоцій. Одразу після того, як дізнався суму свого виграшу, він помер від інфаркту.

Про це повідомляє видання Lokmat Times у понеділок, 24 червня.

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A man won $4 million at Marina Bay Singapore Casino but suffered a cardiac arrest from the excitement and died. 💸#MarinaBaySingaporeCasino #Casino #LokmatTimes pic.twitter.com/Py5ttMkniH — Lokmat Times (@lokmattimeseng) June 24, 2024

Трагічна смерть чоловіка, який зірвав куш в казино

За даними видання, чоловік настільки розхвилювався від щастя, що схопив серцевий напад. Очевидці події розповіли, що він був дуже схвильований і приголомшений, коли зрозумів, скільки виграв.

Працівники казино одразу викликали швидку, однак медики, які по прибутті негайно взялися реанімувати чоловіка, не змогли йому допомогти.

Також постає питання виплати виграшу, бо чоловік помер за мить після того, як зірвав куш. Адвокат пояснив, що суму виплатять найближчим родичам переможця.

Нагадаємо, що в Австралії хлопець вийшов з коми і раптово перейшов на іншу мову. Австралієць, який потрапив у серйозну аварію і пролежав якийсь час у стані коми, неочікувано прокинувся і заговорив китайською.

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