Человек выиграл 4 млн дол. в казино в Сингапуре и умер от инфаркта — видео

Неравнодушные делают мужчине косвенный массаж сердца. Фото: скриншот

Мужчина выиграл 4 миллиона долларов в казино в отеле Marina Bay Sands в Сингапуре и не смог выдержать эмоций. Сразу после того, как узнал сумму своего выигрыша, он скончался от инфаркта.

Об этом сообщает издание Lokmat Times в понедельник, 24 июня.

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Человек на $4 миллионов в Марине-Бей Сингапуре Кассино, однако, пострадал от кардио стрельба от расслабления и скуки. 💸 #MarinaBaySingaporeCasino #Casino #LokmatTimes pic.twitter.com/Py5ttMkniH — Lokmat Times (@lokmattimeseng) 24 июня, 2024

Трагическая смерть мужчины, сорвавшего куш в казино

По данным издания, мужчина настолько разволновался от счастья, что схватил сердечный приступ. Очевидцы происшествия рассказали, что он был очень взволнован и ошеломлен, когда понял, сколько выиграл.

Работники казино сразу вызвали скорую, однако медики, которые по прибытии немедленно принялись реанимировать мужчину, не смогли ему помочь.

Также возникает вопрос выплаты выигрыша, потому что мужчина умер через мгновение после того, как сорвал куш. Адвокат объяснил, что сумму выплатят ближайшим родственникам победителя.

Напомним, что в Австралии парень вышел из комы и внезапно перешел на другой язык. Австралиец, попавший в серьезную аварию и пролежавший некоторое время в состоянии комы, неожиданно проснулся и заговорил на китайском.

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