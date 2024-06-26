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Індієць кремував свою кохану, а потім побачив її живою — шокуючі подробиці

26 червня 2024 17:03
dee7dc9f-3580-4d02-490d-ac82237d3a00 - Володимир Бравий
В Індії 60-річний чоловік кремував свою 40-річну дружину, а потім побачив її живою
Людина, яка кремує померлого. Фото: Deccan Herald
dee7dc9f-3580-4d02-490d-ac82237d3a00 - Володимир Бравий

В Індії літній чоловік спалив тіло своєї дружини, а за декілька днів побачив, що вона досі жива. Лікарі зробили розтин, побачивши відбитки удушення на тілі жінки, а вже за якийсь час закохана пара знову возз’єдналася. 

Про це розповідає Deccan Herald.

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Подробиці ситуації в Індії

Повідомляється, що 40-річна дружина 60-річного індійця на ім’я Рам Сумер пішла з дому і зникла. Через це чоловік змушений був повідомити про це правоохоронним органам і написати заяву про зникнення молодої дружини, яку звати Пхулматі.

Чотири дні потому в Бансгаоні знайшли тіло невідомої жінки, яке лежало біля базару. Поліція подзвонила чоловікові, щоб той прийшов і подивився на тіло, щоб зрозуміти, чи його це дружина. Поглянувши на жінку, Сумер впізнав у ній свою кохану.

Згодом тіло передали родичам, які, згідно з традицією в Індії, кремували його.

Процесс кремации в Индии
Процес кремації в Індії. Фото: The Hindu

Оскільки розтин, який зробили лікарі, показав відбитки удушення на тілі померлої, поліція відкрила провадження по факту можливого вбивства і відстежили телефон жертви, щоб спіймати винуватця. Згодом детективи знайшли телефон, який був приблизно в 600 кілометрах від місця трагедії.

Пізніше чоловік повідомив до правоохоронної служби про те, що його дружина жива. Працівник правоохоронних органів Джітендра Кумар Томар, в свою чергу, заявив, що 60-річний Рам Сумер і його 40-річна дружина Пхулматі знову разом.

І зараз поліція проводить розслідування, щоб зрозуміти, чи є якийсь зв’язок між чоловіком, його дружиною і жінкою, яку спалили після того, як знайшли її бездиханне тіло. 

Нагадаємо, ми писали про те, що в Сінгапурі чоловік зірвав джекпот і раптово помер від інфаркту. 

Раніше ми розповідали про те, що в Австралії молодий хлопець вийшов з коми і почав розмовляти китайською. 

Також ми повідомляли про те, що в США молода дівчина вже сім років живе в автомобілі.

смерть
Індія
кремація
Історії життя

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