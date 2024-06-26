В Индии 60-летний мужчина кремировал свою 40-летнюю жену, а потом увидел ее живой

Человек, кремирующий умершего. Фото: Deccan Herald

В Индии пожилой мужчина сжег тело своей жены, а через несколько дней увидел, что она до сих пор жива. Врачи сделали вскрытие, увидев отпечатки удушения на теле женщины, а уже через некоторое время влюбленная пара снова воссоединилась.

Об этом рассказывает Deccan Herald.

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Сообщается, что 40-летняя жена 60-летнего индийца по имени Рам Сумер ушла из дома и исчезла. Поэтому мужчина вынужден был сообщить об этом правоохранительным органам и написать заявление об исчезновении молодой жены, которую зовут Пхулмати.

Через четыре дня в Бансгаоне нашли тело неизвестной женщины, лежавшей около базара. Полиция позвонила мужчине, чтобы тот пришел и посмотрел на тело, чтобы понять, его ли это жена. Взглянув на женщину, Сумер узнал в ней свою возлюбленную.

Впоследствии тело передали родственникам, которые, согласно традиции в Индии, кремировали его.

Процесс кремации в Индии. Фото: The Hindu

Поскольку вскрытие, которое сделали врачи, показало отпечатки удушения на теле умершей, полиция открыла производство по факту возможного убийства и отследили телефон жертвы, чтобы поймать виновника. Впоследствии детективы обнаружили телефон, который был примерно в 600 километрах от места трагедии.

Позже мужчина сообщил правоохранительной службе о том, что его жена жива. Сотрудник правоохранительных органов Джитендра Кумар Томар, в свою очередь, заявил, что 60-летний Рам Сумер и его 40-летняя жена Пхулмати снова вместе.

И сейчас полиция проводит расследование, чтобы понять, есть ли какая-то связь между мужчиной, его женой и женщиной, сожженной после того, как нашли ее бездыханное тело.

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