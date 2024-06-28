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Моторошний побічний ефект — у горлі затятого курця почало рости волосся

28 червня 2024 06:34
1752186d-7073-4254-d9a6-3d09cb392200 - Кирило Підгірний
Волосся виросло у горлі чоловіка — лікарі заявили, що причина у цигарках
Чоловік страждає від болю в горлі. Фото: freepik.com
1752186d-7073-4254-d9a6-3d09cb392200 - Кирило Підгірний

52-річний чоловік з Австрії був затятим курцем. Цій поганій звичці він присвятив 30 років свого життя, викурюючи не менше пачки на день. Про шкідливий вплив цигарок на здоров'я годі й казати. Проте, побічний ефект, з яким стикнувся цей австрієць, дійсно вражає — у його горлі буквально почало рости волосся. 

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Як це взагалі можливо та що кажуть лікарі про цей моторошний випадок, пише видання Daily Mail.

Так, спочатку пацієнт звернувся до лікарів зі скаргами на хронічний кашель, хриплий голос та утруднене дихання. Чоловік відчував якийсь дискомфорт у горлі. 

На щастя лікарня була технологічно оснащена, адже лікарі одразу відправили хворого на дослідження. Спочатку зробили комп'ютерну томографію, виявивши щось доволі дивне. 

 

Волосся виросло у горлі чоловіка — лікарі заявили, що причина у цигарках
У чоловіка виросло волосся в горлі. Фото: Daily Mail

Тому вирішили далі відправити чоловіка на спеціальну процедуру, аби провести маленьку камеру по дихальних шляхах. Так і вдалося виявити аномалію. Зі слизової горла буквально стирчали волоски!

 

У горлі 52-річного курця, який викурював по пачці цигарок на день, почало рости волосся
Лікарі виявили кілька волосків у горлі. Фото: Daily Mail

Як таке взагалі можливо і до чого тут цигарки?

Як з'ясувалося, багато років тому чоловікові робили операцію на одній з ділянок горла — пересаджували шкіру з вуха. Після операції все було добре, але з роками почало розвиватися це відхилення. 

За словами медиків, в медичній літературі описано лише кілька подібних випадків. Причини захворювання досі не вивчені, однак лікарі стверджують, що в цьому випадку ріст був спровокований саме курінням, що може викликати запалення тканин у горлі й призводити до перетворення стовбурових клітин на волосяні фолікули.

Цікаво, що австрійцю неодноразово видаляли волосся з горла, але щоразу він повторно звертався за допомогою. Так страждав він кілька років. При цьому продовжував курити.

 

У горлі затятого курця почало рости волосся: як таке можливо
Чоловік курить цигарку. Фото: google.com

Врешті-решт розлад вдалось вилікувати лише після того, як він кинув курити й наважився на ендоскопічну аргоноплазмову коагуляцію — спалення кореня, з якого росте волосся.

Раніше ми писали, 22-річний хлопець з Австралії вийшов з коми та раптово перейшов на іншу мову.

Нагадаємо, ми розповідали, що індієць кремував свою кохану, а потім побачив її живою.

сигарети
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лікарі
горло

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