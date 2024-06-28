Волосы выросли в горле мужчины — врачи заявили, что причина в сигаретах

Человек страдает от боли в горле. Фото: freepik.com

52-летний мужчина из Австрии был ярым курильщиком. Этой плохой привычке он посвятил 30 лет своей жизни, выкуривая не меньше пачки в день. О вредном влиянии сигарет на здоровье и говорить нечего. Однако побочный эффект, с которым столкнулся этот австриец, действительно впечатляет — в его горле буквально начали расти волосы.

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Так, сначала пациент обратился к врачам с жалобами на хронический кашель, хриплый голос и затрудненное дыхание. Мужчина чувствовал некий дискомфорт в горле.

К счастью, больница была технологически оснащена, ведь врачи сразу отправили больного на исследования. Сначала сделали компьютерную томографию, обнаружив что-то довольно странное.

У мужчины выросли волосы в горле. Фото: Daily Mail

Поэтому решили дальше отправить мужчину на специальную процедуру, чтобы провести маленькую камеру по дыхательным путям. Так и удалось выявить аномалию. Из слизистой горла буквально торчали волоски!

Врачи обнаружили несколько волосков в горле. Фото: Daily Mail

Как такое вообще возможно и при чем здесь сигареты?

Как выяснилось, много лет назад мужчине делали операцию на одном из участков горла — пересаживали кожу из уха. После операции все было хорошо, но с годами начало развиваться это отклонение.

По словам медиков, в медицинской литературе описано всего несколько подобных случаев. Причины заболевания до сих пор не изучены, однако врачи утверждают, что в этом случае рост был спровоцирован курением, которое может вызвать воспаление тканей в горле и приводить к превращению стволовых клеток в волосяные фолликулы.

Интересно, что австрийцу неоднократно удаляли волосы из горла, но каждый раз он повторно обращался за помощью. Так страдал он несколько лет. При этом продолжал курить.

Человек курит сигарету. Фото: google.com

В конце концов, расстройство удалось вылечить только после того, как он бросил курить и решился на эндоскопическую аргоноплазменную коагуляцию — сожжение корня, из которого растут волосы.

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