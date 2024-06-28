Волосы выросли в горле мужчины — врачи заявили, что причина в сигаретах

Жуткий побочный эффект — в горле ярого курильщика начали расти волосы
52-летний мужчина из Австрии был ярым курильщиком. Этой плохой привычке он посвятил 30 лет своей жизни, выкуривая не меньше пачки в день. О вредном влиянии сигарет на здоровье и говорить нечего. Однако побочный эффект, с которым столкнулся этот австриец, действительно впечатляет — в его горле буквально начали расти волосы.
Как это вообще возможно и что говорят врачи об этом жутком случае, пишет издание Daily Mail.
Так, сначала пациент обратился к врачам с жалобами на хронический кашель, хриплый голос и затрудненное дыхание. Мужчина чувствовал некий дискомфорт в горле.
К счастью, больница была технологически оснащена, ведь врачи сразу отправили больного на исследования. Сначала сделали компьютерную томографию, обнаружив что-то довольно странное.
Поэтому решили дальше отправить мужчину на специальную процедуру, чтобы провести маленькую камеру по дыхательным путям. Так и удалось выявить аномалию. Из слизистой горла буквально торчали волоски!
Как такое вообще возможно и при чем здесь сигареты?
Как выяснилось, много лет назад мужчине делали операцию на одном из участков горла — пересаживали кожу из уха. После операции все было хорошо, но с годами начало развиваться это отклонение.
По словам медиков, в медицинской литературе описано всего несколько подобных случаев. Причины заболевания до сих пор не изучены, однако врачи утверждают, что в этом случае рост был спровоцирован курением, которое может вызвать воспаление тканей в горле и приводить к превращению стволовых клеток в волосяные фолликулы.
Интересно, что австрийцу неоднократно удаляли волосы из горла, но каждый раз он повторно обращался за помощью. Так страдал он несколько лет. При этом продолжал курить.
В конце концов, расстройство удалось вылечить только после того, как он бросил курить и решился на эндоскопическую аргоноплазменную коагуляцию — сожжение корня, из которого растут волосы.
Раньше мы писали, 22-летний парень из Австралии вышел из комы и внезапно перешел на другой язык.
Напомним, мы рассказывали, что индиец кремировал свою любимую, а затем увидел ее живой.
Читайте Новини.LIVE!