Ученые нашли останки динозавра с двумя рогами, который похож на Локи из Marvel

Динозавр Lokiceratops rangiformis, останки которого нашли в США. Фото: ScienceAlert

В США в горах Монтаны исследователи наткнулись на останки огромного динозавра, который был окаменевшим и имел невероятные рога. В результате исследования ученым удалось определить, что это одно из самых больших животных, которые жили когда-то на нашей планете.

Об этом рассказывает Science Alert.

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На останках ученые заметили два длинных рога, которые были изогнуты и шокировали исследователей, ведь такого на обычных динозаврах нельзя было увидеть. Именно из-за таких рогов ученые прозвали этого динозавра в честь героя Локи из Marvel, ведь он носил на голове шлем, который имел такие же рога.

Герой Локи из киновселенной Marvel. Фото: The Guardian

Несмотря на то, что все останки, найденные в горах учеными, принадлежат одному динозавру, из костей можно сложить целый череп. К тому же, рога динозавра Lokiceratops были асимметричными, а вот на носу вообще рога не было, хотя у животных этого семейства он есть.

Останки динозавра в Музее эволюции в Дании. Фото: ScienceAlert

В ходе исследования ученые также определили и длину найденного динозавра, составлявшую около шести метров, и вес, который был примерно пять метрических тонн. А длина только одного черепа составляла более двух метров. Поэтому он по размерам подобен крупнейшим в мире слонам.

Реконструкция динозавра Lokiceratops. Фото: ScienceAlert

Что говорят сами ученые

Палеонтологи считали, что максимум два вида таких животных могли жить в одном месте, но они нашли еще пять животных, которые сосуществовали вместе.

"Раньше палеонтологи считали, что максимум два вида рогатых динозавров могут сосуществовать в одном и том же месте и в то же время. Невероятно, но мы идентифицировали пять особей, которые живут вместе", — объяснил палеонтолог из Университета Юты Марк Лоуэн.

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