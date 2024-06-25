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Похожий на Локи из Marvel — ученые нашли окаменевшего динозавра с двумя рогами

25 июня 2024 12:56
dee7dc9f-3580-4d02-490d-ac82237d3a00 - Владимир Бравый
Ученые нашли останки динозавра с двумя рогами, который похож на Локи из Marvel
Динозавр Lokiceratops rangiformis, останки которого нашли в США. Фото: ScienceAlert
dee7dc9f-3580-4d02-490d-ac82237d3a00 - Владимир Бравый

В США в горах Монтаны исследователи наткнулись на останки огромного динозавра, который был окаменевшим и имел невероятные рога. В результате исследования ученым удалось определить, что это одно из самых больших животных, которые жили когда-то на нашей планете.

Об этом рассказывает Science Alert.

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Что известно о новой находке

На останках ученые заметили два длинных рога, которые были изогнуты и шокировали исследователей, ведь такого на обычных динозаврах нельзя было увидеть. Именно из-за таких рогов ученые прозвали этого динозавра в честь героя Локи из Marvel, ведь он носил на голове шлем, который имел такие же рога.

Герой Локи из киновселенной Marvel
Герой Локи из киновселенной Marvel. Фото: The Guardian

Несмотря на то, что все останки, найденные в горах учеными, принадлежат одному динозавру, из костей можно сложить целый череп. К тому же, рога динозавра Lokiceratops были асимметричными, а вот на носу вообще рога не было, хотя у животных этого семейства он есть.

Останки динозавра в Музее эволюции в Дании
Останки динозавра в Музее эволюции в Дании. Фото: ScienceAlert

В ходе исследования ученые также определили и длину найденного динозавра, составлявшую около шести метров, и вес, который был примерно пять метрических тонн. А длина только одного черепа составляла более двух метров. Поэтому он по размерам подобен крупнейшим в мире слонам.

Реконструкция динозавра Lokiceratops
Реконструкция динозавра Lokiceratops. Фото: ScienceAlert

Что говорят сами ученые

Палеонтологи считали, что максимум два вида таких животных могли жить в одном месте, но они нашли еще пять животных, которые сосуществовали вместе.

"Раньше палеонтологи считали, что максимум два вида рогатых динозавров могут сосуществовать в одном и том же месте и в то же время. Невероятно, но мы идентифицировали пять особей, которые живут вместе", — объяснил палеонтолог из Университета Юты Марк Лоуэн.

Напомним, мы писали о том, что исследователи нашли останки древнего волка, замерзшего на 44 тысячи лет.

Ранее мы рассказывали о том, что ученые обнаружили на дне моря древний корабль, на борту которого были сокровища.

Также мы сообщали о том, что ученые рассказали, могут ли возродиться динозавры.

наука
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исследование
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