Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ого arrow Схожий на Локі з Marvel — вчені знайшли скам'янілого динозавра з двома рогами, фото arrow

Схожий на Локі з Marvel — вчені знайшли скам'янілого динозавра з двома рогами, фото

25 червня 2024 12:56
dee7dc9f-3580-4d02-490d-ac82237d3a00 - Володимир Бравий
Вчені знайшли останки динозавра з двома рогами, який схожий на Локі з Marvel
Динозавр Lokiceratops rangiformis, останки якого знайшли в США. Фото: ScienceAlert
dee7dc9f-3580-4d02-490d-ac82237d3a00 - Володимир Бравий

У США в горах Монтани дослідники натрапили на останки величезного динозавра, який був закамянілим і мав неймовірні роги. В результаті дослідження вченим вдалося визначити, що це одна з найбільших тварин, які жили колись на нашій планеті.

Про це розповідає Science Alert.

Читайте також:

Що відомо про нову знахідку

На останках вчені помітили два довгі роги, які були вигнуті та неабияк шокували дослідників, адже такого на звичайних динозаврах не можна було побачити. Саме через такі роги вчені прозвали цього динозавра на честь героя Локі з Marvel, адже він носив на голові шолом, який мав такі ж самі роги.

Герой Локи из киновселенной Marvel
Герой Локі з кіновсесвіту Marvel. Фото: The Guardian

Попри те, що всі останки, які в горах знайшли вчені, належать одному динозавру, з кісток можна скласти цілий череп. До того ж, роги динозавра Lokiceratops були асиметричними, а ось на носі взагалі рога не було, хоча в тварин цього сімейства він є.

Останки динозавра в Музее эволюции в Дании
Останки динозавра у Музеї еволюції в Данії. Фото: ScienceAlert

Під час дослідження вчені також визначили і довжину знайденого динозавра, яка становила близько шести метрів, і вагу, яка була приблизно п’ять метричних тонн. А довжина лише одного черепа становила понад два метри. Через це він за розмірами подібний до найбільших у світі слонів.

Реконструкция динозавра Lokiceratops
Реконструкція динозавра Lokiceratops. Фото: ScienceAlert

Що говорять самі вчені

Палеонтологи вважали, що максимум два види таких тварин могли жити в одному місці, але вони знайшли ще п’ять тварин, які співіснували разом.

"Раніше палеонтологи вважали, що максимум два види рогатих динозаврів можуть співіснувати в тому самому місці і в один і той же час. Неймовірно, але ми ідентифікували п'ять особин, які живуть разом", — пояснив палеонтолог з Університету Юти Марк Лоуен.

Нагадаємо, ми писали про те, що дослідники знайшли останки стародавнього вовка, який замерз на 44 тисячі років. 

Раніше ми розповідали про те, що вчені знайшли на дні моря стародавній корабель, на борту якого були скарби. 

Також ми повідомляли про те, що вчені розповіли, чи можуть відродитися динозаври. 

наука
вчені
дослідження
динозаври

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву