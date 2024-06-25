Вчені знайшли останки динозавра з двома рогами, який схожий на Локі з Marvel

Динозавр Lokiceratops rangiformis, останки якого знайшли в США. Фото: ScienceAlert

У США в горах Монтани дослідники натрапили на останки величезного динозавра, який був закамянілим і мав неймовірні роги. В результаті дослідження вченим вдалося визначити, що це одна з найбільших тварин, які жили колись на нашій планеті.

Про це розповідає Science Alert.

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На останках вчені помітили два довгі роги, які були вигнуті та неабияк шокували дослідників, адже такого на звичайних динозаврах не можна було побачити. Саме через такі роги вчені прозвали цього динозавра на честь героя Локі з Marvel, адже він носив на голові шолом, який мав такі ж самі роги.

Герой Локі з кіновсесвіту Marvel. Фото: The Guardian

Попри те, що всі останки, які в горах знайшли вчені, належать одному динозавру, з кісток можна скласти цілий череп. До того ж, роги динозавра Lokiceratops були асиметричними, а ось на носі взагалі рога не було, хоча в тварин цього сімейства він є.

Останки динозавра у Музеї еволюції в Данії. Фото: ScienceAlert

Під час дослідження вчені також визначили і довжину знайденого динозавра, яка становила близько шести метрів, і вагу, яка була приблизно п’ять метричних тонн. А довжина лише одного черепа становила понад два метри. Через це він за розмірами подібний до найбільших у світі слонів.

Реконструкція динозавра Lokiceratops. Фото: ScienceAlert

Що говорять самі вчені

Палеонтологи вважали, що максимум два види таких тварин могли жити в одному місці, але вони знайшли ще п’ять тварин, які співіснували разом.

"Раніше палеонтологи вважали, що максимум два види рогатих динозаврів можуть співіснувати в тому самому місці і в один і той же час. Неймовірно, але ми ідентифікували п'ять особин, які живуть разом", — пояснив палеонтолог з Університету Юти Марк Лоуен.

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